Хикмет Гаджиев о «базах» Израиля: Пусть приезжают и ищут - ничего не найдут

Азербайджан и Турция согласовывают позиции по ключевым региональным вопросам и поддерживают непрерывный диалог.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью газете «Türkiye».

Отметив, что война Израилем/США с Ираном оказывает серьезное влияние на региональную динамику, Гаджиев заявил: «Вероятность разрешения этого кризиса в краткосрочной перспективе кажется низкой. Мы уважаем стабильность и территориальную целостность Ирана. По ту сторону 420-километровой границы Азербайджана с Ираном живут наши братья, с которыми нас объединяют общие религия, язык и корни. По этой причине мы отслеживаем ситуацию с особой чувствительностью. Наш прогноз по иранскому кризису мы сформировали на основе миссии, которую взяла на себя Турция. Мы не сядем ни за один стол, за которым нет Турции. Между нами действует круглосуточная линия консультаций и диалога».

Особо подчеркнув, что израильско-азербайджанские отношения ни в коем случае не могут принять характер, ущемляющий интересы Турции, Гаджиев отметил: «Силы, желающие испортить наши отношения, изо всех сил плодят дезинформацию по этому поводу. Мы оказываем помощь Газе. У нас есть представительство в Рамалле. Продолжаются и другие наши социальные инициативы, направленные на поддержку Палестины. Мы никогда не станем частью какого-либо проекта, противоречащего интересам Турции. Чёрная пропаганда о «наличии израильских баз» в Азербайджане и о том, что Баку якобы является «спасательным кругом» для Израиля — это ложь, состряпанная врагами Турции и Азербайджана. Мы бросаем вызов! Давайте вместе обойдём здесь каждый метр: есть ли тут есть хоть что-то, принадлежащее Израилю. Мы предоставим авторам этих утверждений право провести инспекцию в любом месте, где они захотят. Мы не можем оставаться и не остаемся равнодушными к Газе и страданиям палестинского народа. Формула «двух государств» там — это красная линия Баку. Более того, мы берем на себя инициативу и выполняем превентивную миссию в отношении возможных кризисов между Израилем и Турцией. Встреча сирийской администрации с израильской делегацией в Азербайджане также была важной в этом контексте».

Помощник Президента Азербайджана также поделился информацией по таким темам, как Зангезурский коридор и Средний коридор: «Прежде всего, как тюркский мир, мы создаем прочные связи в воздухе, на суше и в море. Организация тюркских государств превратилась в экономическую, торговую и энергетическую артерию глобального масштаба. Это предоставляет огромные возможности для укрепления нашего единства и для того, чтобы оставить свой след в истории. Мы находимся на завершающей стадии по Зангезурскому коридору. Этим летом практически всё прояснится. Наше железнодорожное, автомобильное и морское сообщение с каждым днем набирает обороты. Эпицентром этой общей энергии тюркского мира, несомненно, является Турция. Все тюркские государства прочно соединены оптоволоконными сетями. Системная интеграция в значительной степени завершена. Пусть весь тюркский народ с оптимизмом смотрит в будущее. Мы — одна большая семья. В Карабахе мы пытаемся стереть следы оккупации. В настоящее время 13 процентов нашей страны усыпано армянскими минами. Мы потратили миллионы долларов, и похоже, что эта борьба затянется еще на долгие годы. За армянскую оккупацию 1993 года в Карабахе мы заплатили высокую цену. Однако мы говорим: "Война окончена, настало время мира", и прилагаем все усилия для достижения этого мира».