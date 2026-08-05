Всемирно известный турецкий инженер и исследователь Эргюн Кырлыковалы обратился с открытым письмом к американскому публицисту Нассиму Николасу Талебу после его заявления об отказе выступать с лекциями в Баку, пока Рубен Варданян находится в заключении.

Эргюн Кырлыковалы — уникальный специалист в американском ОПК, создающий радиопоглощающие стелс-покрытия для истребителей F-35 и бомбардировщиков B-2. Переехав в США в 1980-х годах для учебы и научной работы, он применил свои знания в области химической инженерии и полимеров для разработки материалов военного назначения. Сегодня его успех в ключевых мировых оборонных проектах наглядно демонстрирует высочайший потенциал турецкой инженерной школы.

В своем письме Кырлыковалы призвал Талеба к объективности, раскритиковав его публичную поддержку Рубена Варданяна - одного из бывших лидеров ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, приговоренного Военным судом Азербайджана к 20 годам лишения свободы за преступления против мира и человечности, военные преступления и финансирование терроризма.

В письме говорится:

«Уважаемый Нассим Николас Талеб,

Я пишу вам по поводу вашего недавнего публичного заявления в соцсети X о том, что вы отказываетесь читать лекции в Баку до тех пор, пока Рубен Варданян остается в заключении.

Для автора, посвятившего свою карьеру предупреждению мира сокрытых финансовых рисках, нарративных заблуждениях и структурной слепоте, выглядит глубоко ироничным то, как вы поддаетесь тщательно сфабрикованной иллюзии.

Строгий анализ финансовой сети Варданяна, истории его деятельности и внезапных политических маневров указывает на то, что его громкий образ филантропа — это именно то, что вы классически определили бы как «нарративный щит», маскирующий реальность нелегальных финансов и геополитической дестабилизации.

Давайте обратимся к эмпирическим фактам. Банк Варданяна «Тройка Диалог» находился в самом центре схемы «Тройка Ландромат». По данным международных финансовых регуляторов и юридических расследователей, эта сеть использовала первичные и вторичные методы многоуровневого перевода средств, организуя сложные офшорные схемы, подставные банки и компании-пустышки для незаконного вывода миллиардов долларов из России с систематическим сокрытием конечных бенефициарных владельцев.

Более того, банковские аудиты подробно зафиксировали, как эта сеть использовала обычных, ничего не подозревающих граждан в качестве подставных лиц для открытия официальных корпоративных счетов, используя их персональные данные для перемещения капитала через сложные международные структуры.

Помимо системных финансовых нарушений, действия Варданяна имеют прямые правовые последствия и угрозу безопасности.

После полномасштабного вторжения России в Украину он попал под наблюдение ряда международных мониторинговых структур за предполагаемое предоставление материальной, технической и логистической поддержки критически важным отраслям промышленности, напрямую обеспечивающим военные цели России.

Его официальное включение в базу данных украинского «Миротворца» определяет его не как простого наблюдателя, а как прямого финансового пособника государственной агрессии.

Когда вы требуете безусловного освобождения человека, находящегося под суровыми международными санкциями, вы фактически защищаете финансовые механизмы, которые спонсируют региональное насилие.

Ваша трактовка его ареста также игнорирует острый уровень политической нестабильности, вызванный его присутствием. Его внезапное появление в Карабахе в конце 2022 года напрямую подорвало местную стабильность, что в итоге привело к его аресту и последующему приговору к 20 годам лишения свободы, вынесенному Бакинским военным судом в феврале 2026 года по обвинениям в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Рассматривать жизненный путь Варданяна как простой гуманитарный крестовый поход — значит стать жертвой тех самых «слепых зон», о которых вы сами предупреждаете в своих трудах.

Кроме того, ваша публичная позиция демонстрирует полное отсутствие исторической эмпатии к жертвам этого конфликта. На протяжении более тридцати лет народ Азербайджана терпел катастрофические трагедии на своей собственной земле. Это наследие включает в себя жестокую военную оккупацию с 1992 по 2020 год, в результате которой около миллиона азербайджанских мирных жителей были изгнаны под угрозой оружия, а также задокументированные ужасы Ходжалинской трагедии 1992 года.

Хотя освобождение этих территорий и заявление о прекращении огня в ноябре 2020 года наконец открыли путь к постоянному переговорному урегулированию, устойчивый мир целиком зависит от международной ответственности и верховенства закона.

Используя свою глобальную платформу в качестве оружия для защиты олигарха, тесно связанного с теневой торговлей, нелегальными мировыми финансами и военной логистикой, вы не занимаете этическую позицию.

Вместо этого вы позволяете сфабрикованной PR-кампании поставить под удар вашу интеллектуальную честность.

Истинный гуманизм требует, чтобы мы встали на сторону жертв изгнания и агрессии, а не влиятельных финансистов, наживающихся на их страданиях.

Я призываю вас посмотреть правде в глаза, преодолеть личную привязанность — реальную или воображаемую, применить ваши собственные строгие стандарты скептицизма к сети Варданяна и пересмотреть глубокие этические издержки вашей правозащитной позиции».