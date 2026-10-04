На VIII съезде партии «Ени Азербайджан» избран новый состав Правления из 40 человек

На VIII съезде партии «Ени Азербайджан» (YAP) определен новый состав Правления, в который вошли 40 человек. Пятеро членов прежнего состава переизбраны не были, в Правление пришли пять новых членов.

Как сообщает Trend со ссылкой на своего корреспондента на мероприятии, новый состав Правления после обсуждений был вынесен на голосование и утвержден.

В состав Правления вошли Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, Алгыш Мусаев, Амин Исмайылов, Анар Искендеров, Ариф Рагимзаде, Асиф Аскерли, Айнур Софиева, Азер Бадамов, Бахар Мурадова, Байрам Асланов, Адалят Мурадов, Афсун Суджаев, Эльдар Азизов, Эльдар Ибрагимов, Али Ахмедов, Эльмар Гасымов, Эльнара Акимова, Эльнур Садыгов, Фуад Ибрагимов, Хиджран Гусейнова, Хикмет Мамедов, Ильхам Мамедов, Имамверди Исмайылов, Кямал Джафаров, Михаил Забелин, Мубариз Гурбанлы, Муса Гулиев, Первин Керимзаде, Рамиз Гусейнов, Рауф Алиев, Рашад Махмудов, Шахин Исмайылов, Самир Джафаров, Тахир Будагов, Тахир Миркишили, Тофиг Джахангиров, Ульвия Гамзаева, Вазех Аскеров и Зияфет Аскеров.

Входившие в Правление по итогам VII съезда Эльшад Мирбешир, Джавид Османов, Рамин Мамедов, Ровшан Байрамов и Васиф Талыбов на этот раз избраны не были.

Новыми членами Правления стали Алгыш Мусаев, Ильхам Мамедов, Имамверди Исмайылов, Хиджран Гусейнова и Зияфет Аскеров.