Монголия и FIFA договорились о строительстве стадиона вместимостью до 25 тысяч мест в Улан-Баторе

Правительство Монголии, Международная федерация футбола (FIFA) и Федерация футбола Монголии 2 октября 2026 года подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное строительство современного стадиона вместимостью до 25 тысяч зрителей.

Как сообщили в Министерстве культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии, стадион, соответствующий международным стандартам FIFA, будет построен на территории Технического центра Федерации футбола Монголии в районе Яармаг в Улан-Баторе.

Документ подписали министр культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Ж. Алдаржавхлан, генеральный директор FIFA по делам стран-членов Эльхан Мамедов и президент Федерации футбола Монголии Ц. Анандбазар. В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Монголии Н. Учрал и президент FIFA Джанни Инфантино.

В ходе визита в Монголию Джанни Инфантино встретился с Н. Учралом. Стороны обменялись мнениями о развитии монгольского футбола, спортивной инфраструктуре и дальнейшем сотрудничестве.

По оценке министерства, появление стадиона международного стандарта позволит улучшить условия подготовки национальной сборной и спортсменов, расширить возможности для занятий футболом среди детей и молодежи, а также создать условия для проведения международных соревнований в стране.