Официально: Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

33-летний нападающий Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Он написал трогательное прощальное письмо в соцсетях.

«16 лет. За эти 16 лет я отдал национальной сборной всё, что мог… Я испытал, пожалуй, весь спектр возможных эмоций… Мне довелось играть с потрясающими партнёрами по команде, которым я всегда буду благодарен. Хочу поблагодарить их всех… Также благодарю всех тренеров — за то, что они подталкивали меня вперёд и доверяли мне, позволяя приносить пользу команде… это был прекрасный путь, и я наслаждался каждым его мгновением.

Спасибо бельгийским болельщикам за поддержку, которую вы оказывали нашей команде… Я горжусь тем, что представлял свою страну на четырёх чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы…

Я никогда не забуду эти моменты. Я принял решение завершить выступления в сборной — и на душе у меня спокойно. Это было потрясающе. Это было здорово. Я благодарен. Спасибо», — написал Лукаку в соцсетях.