«Ханкенди» - «Карван-Евлах»: первый официальный матч на обновленной арене
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Сегодня на Ханкендинском городском стадионе состоится первый официальный матч после реконструкции.
Как сообщает Report, в рамках VIII тура Первой лиги Азербайджана «Ханкенди» примет на этой арене клуб «Карван-Евлах».
Игру будет обслуживать главный арбитр Кямранбей Рагимов.
Представитель Евлаха с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а хозяева поля с 6 очками располагаются на седьмой строчке.
Отметим, что открытие Ханкендинского стадиона после капитальной реконструкции состоялось 7 ноября при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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