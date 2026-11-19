Сегодня на Ханкендинском городском стадионе состоится первый официальный матч после реконструкции.

Как сообщает Report, в рамках VIII тура Первой лиги Азербайджана «Ханкенди» примет на этой арене клуб «Карван-Евлах».

Игру будет обслуживать главный арбитр Кямранбей Рагимов.

Представитель Евлаха с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а хозяева поля с 6 очками располагаются на седьмой строчке.

Отметим, что открытие Ханкендинского стадиона после капитальной реконструкции состоялось 7 ноября при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.