Чехия отказалась от участия в «Евровидении-2027»

Чехия не примет участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в болгарском Бургасе.

Об этом сообщил чешский общественный вещатель Česká televize (ČT), передает ESCToday.

В заявлении вещателя отмечается, что решение принято на фоне финансовых ограничений. Ранее сообщалось, что ČT планирует существенно сократить расходы в 2027 году.

«Мы знаем, насколько конкурс песни „Евровидение“ важен для всех нас. Поэтому хотим поблагодарить всех чешских представителей, а прежде всего вас — наших поклонников — за каждый голос, каждый комментарий и каждую поддержку», — говорится в заявлении ČT.

Напомним, что конкурс «Евровидение-2027» пройдет в Бургасе в мае 2027 года.