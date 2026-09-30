Чехия может отказаться от участия в «Евровидении-2027» - ВИДЕО

Чехия может не принять участие в «Евровидении-2027» из-за финансовых трудностей Чешского телевидения (ČT).

Как сообщает чешское издание Aktuálně.cz, участие в международном песенном конкурсе может быть исключено из числа проектов в рамках программы сокращения расходов общественного вещателя.

Согласно сообщению, с 2027 года ČT планирует масштабные меры по сокращению расходов, включая сокращение штата, а также отмену или сокращение объёмов производства ряда телепрограмм. Под сокращение могут попасть проекты новостного, детского и развлекательного направлений.

«Евровидение» также оказалось среди развлекательных проектов, которые могут быть сокращены в рамках нового финансового плана. Это решение подверг критике бывший генеральный директор ČT Ян Соучек.

При этом официального подтверждения отказа Чехии от участия в «Евровидении-2027» пока нет — если отказ будет официально подтверждён, Чехия пропустит конкурс после участия в нём с 2015 года. В 2026 году страну представлял Даниэль Жижка с песней «Crossroads».