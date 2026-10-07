Азербайджан отправил Украине очередной гуманитарный груз с электрооборудованием

Очередной груз с электрооборудованием, предназначенный для оказания гуманитарной помощи Украине со стороны Азербайджана, отправлен с территории Сумгайытского технологического парка.

В состав гуманитарного груза, организованного на основании обращения украинской стороны, входят кабели, провода, трансформаторы и другое электрооборудование общей стоимостью 2,5 миллиона манатов.

Отметим, что отправка помощи обеспечена Министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года. Ранее Азербайджан также направлял Украине гуманитарную помощь в сфере электроснабжения.