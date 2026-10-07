Сезон охоты откроется 10 октября 2026 года

Сезон охоты будет открыт с 10 октября 2026 года. Такое решение принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

Как сообщил официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Рашад Аллахвердиев, граждане, желающие заниматься охотой, могут ознакомиться с информацией о сроках и нормах добычи диких животных и птиц, разрешенных к отстрелу, в разделе «Объявления» на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов eco.gov.az.

Любителей охоты призывают соблюдать действующие нормы правил охоты, а также пользоваться исключительно охотничьими хозяйствами и специально отведенными для охоты территориями.