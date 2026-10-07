Россия ударила по украинским Прилукам, много жертв

В результате ракетного удара РФ по Прилукам Черниговской области погибли 13 мирных жителей, в том числе четверо детей, еще 50 человек получили ранения, среди них семеро детей, сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры в Телеграме.

«По состоянию на 12:50 установлено, что в результате атаки РФ на город погибли 13 гражданских лиц, в том числе четверо детей, ранены 50 человек, в том числе семеро детей», – говорится в сообщении.

Продолжаются работы по поиску людей под завалами разрушенного дома.

Источник: Интерфакс-Украина