Трамп приобрел акции Meta на сумму до 25 млн долларов

Президент США Дональд Трамп приобрел акции технологической компании Meta на сумму до $25 млн.

Как передает CNBC, в августе Трамп совершил 517 операций по покупке и продаже финансовых активов. Крупнейшей сделкой стала покупка акций Meta на сумму от $5 до $25 млн.

Согласно анализу телеканала, 18-страничная финансовая отчетность свидетельствует о высокой активности инвестиционного портфеля Трампа, несмотря на снижение числа операций по сравнению с июнем и июлем, когда глава Белого дома раскрыл информацию более чем о тысяче сделок в каждом из этих месяцев.