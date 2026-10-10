В Польше произошло третье нападение с ножом в школе за четыре дня

В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех человек в комплексе школ для взрослых на улице Минской в районе Прага. Ранены две 17-летние девушки и 24-летняя женщина, одну из пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает Polsat News, нападение произошло перед секретариатом учебного заведения, сообщение в службы поступило примерно в 12:30.

«Через четыре минуты на месте уже была полиция», - заявил на пресс-конференции комиссар Яцек Вишневский.

По словам представителя столичной полиции, 17-летнюю девушку доставили в больницу с резаными ранами предплечья в состоянии, не угрожающем жизни.

Нападавшую обезвредил сотрудник учебного заведения и передал правоохранителям. «Полицейские на месте происшествия уже застали человека, у которого был изъят этот опасный предмет», - сказал Я. Вишневский.

Мотив действий нападавшей не установлен. Как отметил полицейский, имеющаяся информация не подтверждает, что эти люди вообще были знакомы: злоумышленница учится в этой школе, а доставленная в больницу пришла туда, чтобы подать документы.

В отношении 21-летней нападавшей проводятся следственные действия, допрашивают двух пострадавших, которые не нуждались в госпитализации.

В связи с событиями в школах Мазовецкого воеводства полиция Польши провела проверки почти в 50 тысячах учебных заведений, по всей стране задержаны 76 человек и зафиксировано более 230 инцидентов.

Ранее бывший ученик начальной школы в селе Лещидул-Новины Вишковского повета, 15-летний подросток, напал с ножом на троих человек, среди которых были сотрудница школы и директор. Женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации. Девять человек получили ранения при нападении в Комплексе профессиональных школ № 4 в городе Остроленка, а полицейская операция в городе Серпц предотвратила еще одно нападение.