Эльшад Мири: ношение платка детьми не является обязательным с религиозной точки зрения

Ношение платка девочками школьного возраста не является обязательным с религиозной точки зрения, заявил богослов Эльшад Мири. По его словам, повеления Аллаха о покрытии головы детьми нет, и это решение принимают сами родители.

Как сообщает Barometrtv, богослов высказался о ношении хиджаба девочками школьного возраста.

«Разве обязательно надевать на них платок в таком младенческом возрасте? Конечно же, нет. Есть ли у Аллаха такое повеление о покрытии детей? Такого повеления тоже нет. Это решения, которые принимают сами родители», - сказал Эльшад Мири.

По словам богослова, ношение хиджаба в раннем возрасте может негативно сказаться на детской жизни ребенка и на его отношениях со сверстниками. Он отметил, что в ряде случаев родители принимают такое решение, чтобы приучить детей к ношению хиджаба в будущем.

Э. Мири также рассказал, что некоторые знакомые ему люди покрывали голову до 11 класса по требованию родителей, а затем, получив образование за рубежом и экономическую самостоятельность, отказались от этого.