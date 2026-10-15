Определены кандидаты в Правление Совета прессы Азербайджана - СПИСОК
Завтра, 16 октября 2026 года, в 09:00 в Театре песни имени Рашида Бейбутова состоится IX съезд журналистов Азербайджана.
В съезде подтвердили участие в общей сложности 225 делегатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Совет прессы.
На основании анкет кандидатов, представленных организациями - членами Совета прессы, претендентами на членство в Правлении Совета стали лица, имена которых указаны ниже.
Кандидаты от журналистского сообщества:
- Гаджибей Гейдарли - сайт «Azxeber.com»;
- Орхан Амашов - AnewZ;
- Саадат Мамедова - ATV;
- Нуршен Гулиев - APA;
- Вугар Рагимзаде - газета «İki sahil»;
- Эльшад Эйвазлы - Modern Media Qrupu;
- Вафа Гамзаева - Real TV;
- Эльмира Мусазаде - CBC;
- Сейфаддин Гусейнли - газета «525-ci qəzet»;
- Галиб Ибрагимоглу - сайт «Bakivaxti.az»;
- Фарид Шахбазлы - сайт «Editor.az»;
- Эльчин Алиоглу - информационное агентство «Trend»;
- Анар Тахиров - сайт «Bizim.media»;
- Гумбат Мусаев - газета «Xalq qəzeti»;
- Агиль Джамал - газета «Türküstan»;
- Аласгар Сулейманов - газета «Yeni Müsavat»;
- Рей Керимоглу - сайт «Qaziler.az»;
- Сабухи Аббасов - сайт «7news.az»;
- Рафаиль Беджанов - газета «Cümhuriyyət»;
- Али Гезигулиев - газета «Elçi»;
- Али Ибрагимов - газета «Xalq cəbhəsi»;
- Телман Иса - сайт «Aktor.az»;
- Али Велиев - сайт «Manset.az»;
- Фамиль Ибрагимов - сайт «Manset.az»;
- Мубариз Гоюшлу - сайт «Crossmedia.az»;
- Афсаладдин Агаларов - сайт «Azxeber.com»;
- Шакир Агаев - газета «Novoye vremya»;
- Хафиз Гейдаров - сайт «Lent.az».
Кандидаты, представляющие общественность:
- Вугар Зфароглу - факультет журналистики Бакинского государственного университета (БГУ);
- Мушфиг Алескерли - Союз журналистов Азербайджана;
- Амина Юсифгызы - журналист-ветеран;
- Бахруз Мамедзаде - общественное объединение «Ветераны сил специального назначения, семьи шехидов и ветераны»;
- Фарид Пардашунас - медиакомпания Technote;
- Конул Нифталиева - факультет журналистики Бакинского государственного университета (БГУ);
- Аяз Мирзаев - общественное объединение «Сеть журналистов Азербайджана»;
- Азер Гасрет - Bayraqdar Media;
- Ягана Гаджиева - Институт молодых демократов;
- Эмиль Гасанли - военный эксперт;
- Надир Исмаилов - CASCFEN;
- Ханоглан Ахмедов - общественное объединение «Медиа и гражданское общество»;
- Вугар Орудж - Общество оценщиков Азербайджана;
- Ниямеддин Ордубанлы - партия ƏHD;
- Рагим Гусейнзаде - журналист-ветеран;
- Заур Ибрагимли - политолог;
- Гафар Чахмахлы - журналист-исследователь;
- Шамсия Керимова - журналист-ветеран.
Отметим, что действующие члены Правления Совета прессы, выдвинутые организациями-членами и набравшие голоса, - Рашад Меджид, Афлатун Амашов, Гулу Магерамли, Умуд Рагимоглу, Айдын Гулиев, Рауф Арифоглу, Эльчин Мирзабейли, Вюсаля Магиргызы, Агиль Алескер, Джейхун Мусаоглу, Алгыш Мусаев, Акиф Аширлы и Ядигар Мамедли - попросили не включать их имена в избирательный бюллетень.