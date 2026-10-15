Определены кандидаты в Правление Совета прессы Азербайджана - СПИСОК

Завтра, 16 октября 2026 года, в 09:00 в Театре песни имени Рашида Бейбутова состоится IX съезд журналистов Азербайджана.

В съезде подтвердили участие в общей сложности 225 делегатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Совет прессы.

На основании анкет кандидатов, представленных организациями - членами Совета прессы, претендентами на членство в Правлении Совета стали лица, имена которых указаны ниже.

Кандидаты от журналистского сообщества:

- Гаджибей Гейдарли - сайт «Azxeber.com»;

- Орхан Амашов - AnewZ;

- Саадат Мамедова - ATV;

- Нуршен Гулиев - APA;

- Вугар Рагимзаде - газета «İki sahil»;

- Эльшад Эйвазлы - Modern Media Qrupu;

- Вафа Гамзаева - Real TV;

- Эльмира Мусазаде - CBC;

- Сейфаддин Гусейнли - газета «525-ci qəzet»;

- Галиб Ибрагимоглу - сайт «Bakivaxti.az»;

- Фарид Шахбазлы - сайт «Editor.az»;

- Эльчин Алиоглу - информационное агентство «Trend»;

- Анар Тахиров - сайт «Bizim.media»;

- Гумбат Мусаев - газета «Xalq qəzeti»;

- Агиль Джамал - газета «Türküstan»;

- Аласгар Сулейманов - газета «Yeni Müsavat»;

- Рей Керимоглу - сайт «Qaziler.az»;

- Сабухи Аббасов - сайт «7news.az»;

- Рафаиль Беджанов - газета «Cümhuriyyət»;

- Али Гезигулиев - газета «Elçi»;

- Али Ибрагимов - газета «Xalq cəbhəsi»;

- Телман Иса - сайт «Aktor.az»;

- Али Велиев - сайт «Manset.az»;

- Фамиль Ибрагимов - сайт «Manset.az»;

- Мубариз Гоюшлу - сайт «Crossmedia.az»;

- Афсаладдин Агаларов - сайт «Azxeber.com»;

- Шакир Агаев - газета «Novoye vremya»;

- Хафиз Гейдаров - сайт «Lent.az».

Кандидаты, представляющие общественность:

- Вугар Зфароглу - факультет журналистики Бакинского государственного университета (БГУ);

- Мушфиг Алескерли - Союз журналистов Азербайджана;

- Амина Юсифгызы - журналист-ветеран;

- Бахруз Мамедзаде - общественное объединение «Ветераны сил специального назначения, семьи шехидов и ветераны»;

- Фарид Пардашунас - медиакомпания Technote;

- Конул Нифталиева - факультет журналистики Бакинского государственного университета (БГУ);

- Аяз Мирзаев - общественное объединение «Сеть журналистов Азербайджана»;

- Азер Гасрет - Bayraqdar Media;

- Ягана Гаджиева - Институт молодых демократов;

- Эмиль Гасанли - военный эксперт;

- Надир Исмаилов - CASCFEN;

- Ханоглан Ахмедов - общественное объединение «Медиа и гражданское общество»;

- Вугар Орудж - Общество оценщиков Азербайджана;

- Ниямеддин Ордубанлы - партия ƏHD;

- Рагим Гусейнзаде - журналист-ветеран;

- Заур Ибрагимли - политолог;

- Гафар Чахмахлы - журналист-исследователь;

- Шамсия Керимова - журналист-ветеран.

Отметим, что действующие члены Правления Совета прессы, выдвинутые организациями-членами и набравшие голоса, - Рашад Меджид, Афлатун Амашов, Гулу Магерамли, Умуд Рагимоглу, Айдын Гулиев, Рауф Арифоглу, Эльчин Мирзабейли, Вюсаля Магиргызы, Агиль Алескер, Джейхун Мусаоглу, Алгыш Мусаев, Акиф Аширлы и Ядигар Мамедли - попросили не включать их имена в избирательный бюллетень.