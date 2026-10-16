МИД: Анкара предприняла конкретные шаги по нормализации отношений с Арменией

Турция ведет процесс нормализации отношений с Арменией на двустороннем уровне и предприняла конкретные шаги в сферах транспорта, энергетики и культуры, а также в направлении возобновления прямой торговли.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

Как сообщает Yerevan.today, слова замминистра приводит Общественное телевидение Армении.

«Активизировавшиеся в последнее время визиты высокого уровня между нашими странами внесли значительный вклад в укрепление двустороннего диалога. Мы предприняли конкретные шаги в сферах транспорта, энергетики и культуры, а также в направлении возобновления прямой торговли», - отметила Б. Экинджи.