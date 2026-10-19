Хырдалан ждет масштабное обновление дорог - ВИДЕО

В рамках «Государственной программы на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах» в городе Хырдалан планируется реализовать два крупных проекта дорожной инфраструктуры.

Проекты направлены на снижение транспортной загруженности, облегчение передвижения внутри города и расширение возможностей выезда на основные автомагистрали, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В настоящее время проходящая через Хырдалан железнодорожная линия разделяет город на две части. Ограниченное количество существующих переездов вынуждает водителей преодолевать большие расстояния, приводит к заторам на отдельных улицах и затрудняет выезд на автомагистрали М-1 и М-4.

Первый проект предусматривает строительство нового тоннеля и соединительных дорог, а также реконструкцию существующих дорог и транспортных развязок. Это позволит расширить транспортное сообщение Хырдалана с автомагистралями М-1 и М-4 и создать дополнительные возможности для передвижения между различными частями города.

Второй проект предполагает создание прямого транспортного сообщения между автомагистралью М-4 и центром Хырдалана. Для этого планируется построить новый тоннель и разноуровневую дорожную развязку.

В AAYDA подчеркивают, что реализация обоих взаимодополняющих проектов позволит создать альтернативные транспортные маршруты между городской дорожной сетью Хырдалана и основными автомагистралями. В результате водителям реже придется преодолевать дополнительные расстояния, транспортные потоки можно будет распределять по разным направлениям, а на внутренних улицах города появятся условия для снижения загруженности.

«Основная цель проектов - облегчить ежедневные поездки жителей Хырдалана, повысить удобство и безопасность движения, а также развивать транспортную инфраструктуру города в соответствии с современными требованиями», - подчеркивают в AAYDA.