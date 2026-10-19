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Рубио заявил о планах США расширить сотрудничество с С5+1

1news Lab12:43 - Сегодня
Рубио заявил о планах США расширить сотрудничество с С5+1

США намерены развивать торговлю в центральноазиатском регионе с отдельным вниманием к энергетике и укрепить инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на министерском форуме в формате С5+1 в Самарканде.

Рубио прибыл в Самарканд вечером для участия в центральноазиатском министерском форуме.

«Мы собираемся укрепить инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута и предоставить нашим партнерам больше возможностей для выхода на американский и центральноазиатский рынки. Мы будем работать над обеспечением нашего энергетического будущего, развивая интегрированные, высокоценные цепочки поставок в рамках нашего диалога по критически важным минералам. Мы собираемся подготовить тысячи молодых специалистов к использованию и поддержке передовых американских технологий в растущем технологическом секторе Центральной Азии. И через форум С5+1 мы будем способствовать государственно-частному диалогу, который значительно увеличит двустороннюю торговлю и инвестиции между нашими странами», - заявил М. Рубио журналистам в ходе заседания.

По его словам, Вашингтон хочет видеть страны Центральной Азии процветающими как независимые государства и желает сотрудничать с ними в этом.

Ранее сообщалось, что госсекретарь примет участие во втором заседании Американо-узбекского делового и инвестиционного совета и встрече глав МИД стран Центральной Азии и США в формате C5+1.

Источник: ТАСС

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