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Погода на вторник: в Баку усилится ветер

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
Погода на вторник: в Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 20 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами. В основном осадков не ожидается. Порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 20-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 16-20°, днем - 23-28° тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10°, днем - 12-16° тепла.

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