В Баку временно изменили конечную остановку этого автобуса

В Баку в связи с ремонтными работами на улице Мехти Гусейнзаде в поселке Сабунчу введено ограничение движения транспорта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA, ограничения действуют на участке от пересечения улиц Мехти Гусейнзаде и Йени Рамана до школы № 68.

В связи с ремонтными работами конечная остановка автобусного маршрута № 49 временно перенесена на улицу Явера Алиева.

О сроках завершения ремонта и восстановления прежней схемы движения не сообщается.