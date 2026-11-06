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В Азербайджане могут изменить правила онлайн-покупок из-за рубежа

Редакция 1news00:37 - Сегодня
В Азербайджане могут изменить правила онлайн-покупок из-за рубежа

В Азербайджане могут изменить правила налогообложения товаров, заказанных через интернет.

Как сообщает Marja, предлагается ввести новую процедуру для онлайн-торговли.

Соответствующее положение содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс.

Согласно предложению, 2-процентное ограничение на вычет из доходов расходов на товары, приобретённые у физических лиц, не состоящих на налоговом учёте, на основании акта закупки, не будет распространяться на товары, заказанные через онлайн-платформы и ввезённые в страну посредством системы Smart Customs.

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