Катар предупредил о риске усугубления мирового энергокризиса

Последствия вооруженного конфликта между США, Израилем и Ираном для мирового энергетического рынка еще не достигли своего пика.

С таким предупреждением выступил заместитель премьер-министра, государственный министр по делам обороны Катара шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы еще не достигли пика в том, что касается энергетики», - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera.

Вице-премьер выступил на Глобальном форуме по безопасности в Дохе. По его словам, ожидаются дальнейшие негативные последствия для поставок энергоносителей, международной торговли и экономического роста.

Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани также предостерег от введения платы за проход судов через Ормузский пролив на фоне продолжающейся нестабильности в этой стратегически важной акватории, подчеркнув, что транзитные сборы взиматься не должны.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Затем американская администрация фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к экономическому давлению посредством санкций. 10 октября американский лидер не исключил возможности новых ударов по исламской республике.