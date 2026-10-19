У площадки COP17 в Ереване прошла акция против эксплуатации Амулсарского месторождения

Экоактивисты провели акцию протеста против эксплуатации Амулсарского месторождения у "зеленой" зоны COP17 на территории Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна в Ереване.

Участники акции заявили об ограничениях, с которыми столкнулись при попытке провести мирную акцию на территории мероприятия.

Как сообщает Sputnik Армения, активистка Майя Бархударян заявила сотруднику полиции, что участникам инициативы мешают пройти от "зеленой" зоны к "синей".

«Мы не можем проводить мирную акцию у входа (в СКК). Нас уже несколько раз проверили. Вы требуете, чтобы мы спустились вниз. Вы ограничиваете наше шествие и не разрешаете пройти от "зеленой" зоны до "синей"», - сказала она.

Позже Бархударян сообщила журналистам, что активистам запретили использовать плакаты с надписью Save Amulsar. По ее словам, за 20 лет участия в экологических мероприятиях она не сталкивалась с подобными ограничениями. Она отметила, что в группе семь человек, за которыми, как она утверждает, следует Служба национальной безопасности Армении.

Открытие Амулсарского рудника Бархударян назвала позорным и отметила, что вопрос месторождения неоднократно обсуждался на различных сессиях.

Активистка Сильва Адамян заявила, что Амулсар не станет рудником, а останется горой. Заявления министра экономики Геворка Папояна о том, что рудник уже функционирует и будет ежегодно приносить 130 миллионов долларов налогов, способствуя развитию экономики, она назвала сказками.

«При всех правительствах нам рассказывали одни и те же сказки. Но эксперты, ученые, с которыми я лично работала, - специалисты, доктора наук, профессора - предоставляли правительствам огромное количество экспертных данных: и при Серже Саргсяне, и нынешнему правительству. В них совершенно четко указано, какие опасности несет эксплуатация Амулсара», - сказала Адамян.