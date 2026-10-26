Майк Тайсон снимется в популярном турецком сериале

Легендарный американский боксер Майк Тайсон может стать приглашенной звездой турецкого комедийного сериала «Tuzlu Kahve».

Об этом сообщает турецкая пресса - по информации журналистки Бирсен Алтунташ, продюсер Полат Ягджи планирует пригласить бывшего чемпиона мира по боксу для участия в проекте, который выходит на телеканале Star TV.

Как отмечается, М.Тайсон может сыграть друга главного героя - по сюжету его персонаж приедет из США. Скорее всего, американский спортсмен сыграет самого себя и появится в качестве камео, хотя не исключено, что сценаристы как-то обыграют его появление в кадре.

При этом пока не сообщается, в какой серии появится боксер и когда пройдут съемки с его участием - официального подтверждения этой информации со стороны телеканала и создателей сериала на данный момент также нет.