В связи с массовой дракой в Баку задержаны несколько лиц - ОБНОВЛЕНО

Полиция продолжает оперативно-разыскные и следственные мероприятия в связи с массовой дракой в Наримановском районе Баку, в результате которой пострадали 3 человека.

По данным Oxu.Az, несколько лиц, причастных к инциденту, уже задержаны. Кроме того, установлены личности ещё троих участников побоища - в настоящее время правоохранительные органы принимают все необходимые меры для их задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

Данную информацию Oxu.Az подтвердили в пресс-службе МВД.

11:59

В Баку произошла массовая драка.

Как сообщает Oxu.аz, инцидент зафиксирован на территории поселка Беюкшор Наримановского района столицы.

Отмечается, что во время массовой драки ножевые ранения получили Рагиф Рагимов (1996 г.р.), Равин Халилов (1996 г.р.) и Сарван Масимов (1998 г.р.). Пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.