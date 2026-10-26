В Азербайджане участились попытки захвата аккаунтов WhatsApp

В последние дни фиксируются случаи отправки одноразовых кодов подтверждения (OTP) с целью активации аккаунтов WhatsApp на других устройствах.

Подобные действия могут быть связаны с попытками кибератак, направленных на захват пользовательских аккаунтов - как сообщает 1news.az, Генеральная прокуратура Азербайджана призвала граждан уделять особое внимание безопасности своих личных аккаунтов.

В ведомстве рекомендуют активировать функцию двухэтапной проверки, использовать сложные и уникальные PIN-коды, а также ни при каких обстоятельствах не передавать одноразовые коды подтверждения другим лицам.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что защита персональных данных начинается с соблюдения правил цифровой безопасности.



