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Песков объяснил причины помилования Лерчек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 

Редакция 1news14:36 - Сегодня
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Песков объяснил причины помилования Лерчек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек.

При принятии решения глава государства учёл тяжёлое онкологическое заболевание женщины и наличие у неё несовершеннолетних детей. При этом в Кремле подчеркнули, что причинённый государству экономический ущерб был значительным.

По словам Пескова, обстоятельства дела не остались без внимания, однако гуманитарные факторы оказались определяющими. Представитель Кремля отдельно указал на состояние здоровья Чекалиной и её семейное положение.

«Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой», — заявил Песков, пояснив, что при помиловании учитывались также терминальная стадия заболевания и наличие несовершеннолетних детей.

Лерчек поблагодарила Владимира Путина за помилование и заявила о намерении победить рак. Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

«Спасибо Вам, уважаемый Владимир Владимирович. Это не просто помилование, это мой шанс на жизнь! И я одержу эту победу над раком!» — сказала Лерчек.

10:30

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании известного блогера Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, она полностью освобождена от дальнейшего отбывания наказания, назначенного ей ранее московским судом.
Прошение о помиловании Чекалина направила главе государства несколько дней назад на фоне тяжелого состояния здоровья. В феврале 2026 года у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В связи с этим уже в марте суд изменил ей меру пресечения и отменил домашний арест. Осенью болезнь начала прогрессировать, и адвокаты добивались для блогера разрешения на выезд в Китай для прохождения специализированной терапии.

В июле суд приговорил её к пяти годам условно по делу о незаконном выводе более 250 млн рублей за границу.

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