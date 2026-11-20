Когда в 1959 году вьетнамский лидер Хо Ши Мин приехал в Баку, его интересовали нефтяные промыслы на Каспии и опыт азербайджанских специалистов.

Тогда сотрудничество двух стран во многом определялось потребностями развивавшейся нефтяной отрасли Вьетнама. Спустя почти семь десятилетий круг общих интересов значительно расширился и охватывает сферы от энергетики и инвестиций до торговли, транспортных маршрутов и выхода на новые рынки.

Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам проходит на важном этапе двусторонних отношений. Это вторая официальная поездка главы азербайджанского государства в эту страну после визита 2014 года. В мае 2025-го, после государственного визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Баку, стороны приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства. Нынешние переговоры призваны придать этому статусу конкретное экономическое и политическое содержание.

Дружба, проверенная временем

Важной вехой в истории двусторонних связей стала поездка в 1983 году во Вьетнам советской делегации во главе с Гейдаром Алиевым, занимавшим тогда пост первого заместителя председателя Совета министров СССР. По инициативе Общенационального лидера визит продолжался восемь дней и охватил ключевые регионы страны. Достигнутые тогда договоренности дали мощный толчок развитию вьетнамской экономики. Специалисты из этой страны Юго-Восточной Азии получили возможность перенимать профессиональный опыт азербайджанских нефтяников, а выходцы из нашей страны участвовали в становлении нефтегазовой отрасли Вьетнама.

В советский период в Азербайджане получили образование около пяти тысяч граждан Вьетнама. Многие из них впоследствии применяли приобретенные знания на родине.

Развивались контакты и в культуре. Азербайджанский режиссер Аждар Ибрагимов, работавший во Вьетнаме с 1959 по 1962 год, участвовал в становлении национальной киношколы, помогал готовить местных режиссеров и актеров, а позднее посвятил этой стране несколько книг.

Сегодня политический диалог Баку и Ханоя опирается на накопленный опыт и взаимную поддержку на международной арене. Страны взаимодействуют в рамках ООН, Движения неприсоединения, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Для Азербайджана особое значение имеет позиция Вьетнама по вопросам суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Ильхам Алиев отдельно выразил признательность Ханою за поддержку международно признанных границ Азербайджана и твердую позицию, занятую Вьетнамом в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 44-дневной Отечественной войны.

Новый этап отношений предполагает расширение взаимодействия далеко за пределы традиционной энергетической отрасли. Стратегическое партнерство предусматривает развитие связей в инвестиционной сфере, обороне, кибербезопасности и других направлениях. Теперь важнейшая задача - превратить политическое доверие и взаимный интерес в совместные проекты и устойчивые экономические связи.

От нефтяного сотрудничества к новым проектам

Товарооборот двух стран по итогам 2025 года превысил 150 миллионов долларов. Для государств с таким потенциалом эта цифра, конечно, пока не отражает всех возможностей. И президент Азербайджана отмечает необходимость существенного наращивания взаимной торговли.

Нефтяная отрасль остается одним из ключевых направлений. В 2025 году SOCAR и вьетнамская национальная нефтегазовая компания PetroVietnam подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в разведке и освоении нефтегазовых месторождений, оказании технических услуг и подготовке специалистов.

Таким образом, историческая связь, возникшая еще во времена Советского Союза, получает новое содержание уже на уровне национальных компаний двух независимых государств.

Однако энергетическая повестка постепенно становится шире. Вьетнамский бизнес проявляет интерес к проектам в Азербайджане, в том числе в строительстве, развитии инфраструктуры и возобновляемой энергетике. Один из примеров - ROX Group, с которой в сентябре 2026 года в рамках Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума были подписаны соответствующие документы. Для Баку привлечение таких партнеров означает дополнительные возможности для диверсификации экономики и расширения ненефтяного сектора. Для вьетнамских компаний - выход на новые направления и рынки.

Потенциал взаимодействия этим не исчерпывается. Сельское хозяйство, промышленность, транспорт, логистика, сфера услуг - в каждой из этих областей можно искать точки соприкосновения. Важнейшая задача состоит в том, чтобы интерес, проявленный на политическом уровне, перерос в устойчивые деловые контакты, совместные предприятия и долгосрочные инвестиции.

География как экономическое преимущество

Особое место в нынешней повестке занимает транспорт. Здесь возможности двух стран действительно взаимодополняют друг друга. Вьетнам обладает развитой портовой инфраструктурой и занимает важное место в торгово-производственных цепочках Юго-Восточной Азии. Азербайджан, расположенный на пересечении транспортных направлений Восток - Запад и Север - Юг, развивает инфраструктуру, позволяющую связывать рынки Азии и Европы.

Именно поэтому Средний коридор может стать одним из практических инструментов расширения азербайджано-вьетнамской торговли. Для вьетнамских производителей и экспортеров он открывает дополнительные возможности доставки грузов на европейские рынки, а для Азербайджана - перспективу наращивания транзитных перевозок и укрепления своей роли в международных логистических цепочках. При этом речь идет и о транспортном коридоре Север - Юг, который расширяет географию возможного взаимодействия.

Уже есть показатель, свидетельствующий о том, что это направление постепенно приобретает практический характер. В январе-сентябре 2026 года объем транзитных перевозок увеличился почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 8 тысяч тонн. Пока речь идет о сравнительно небольшом грузопотоке, однако его динамика показывает, что транспортное взаимодействие двух стран перестает быть исключительно перспективной идеей.

Для превращения этой динамики в устойчивый торговый маршрут потребуется согласованная работа транспортных операторов, профильных ведомств и бизнеса. Значение будут иметь конкурентоспособность тарифов, предсказуемость сроков и регулярность перевозок. Но сама возможность соединить производственные и портовые мощности Вьетнама с логистической инфраструктурой Азербайджана уже создает основу для новых экономических связей.

Партнерство с человеческим измерением

У отношений Баку и Ханоя есть и другая составляющая, которую не измерить товарооборотом. Гуманитарные, образовательные и культурные контакты на протяжении десятилетий формировали взаимное уважение между двумя народами. Сегодня эту работу продолжает, в частности, Фонд Гейдара Алиева. Среди его проектов во Вьетнаме - строительство начальной школы в провинции Хазянг и поддержка образовательных программ. В 2025 году вице-президент Фонда Лейла Алиева посетила Вьетнам, где провела встречи с представителями руководства страны, творческой интеллигенции и выпускниками азербайджанских вузов. Финансовая помощь была также оказана Ханойскому колледжу торговли и туризма.

В 2025 году в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности открыли Мемориальную комнату Хо Ши Мина. Это событие стало еще одним напоминанием о том, с чего начиналась дружба двух стран. В 2026 году четвертые «Дни Вьетнама» впервые охватили сразу два города - Баку и Габалу. В столице прошла основная культурная программа, а в Габале вьетнамские исполнители выступили в рамках Международного музыкального фестиваля. В свою очередь, вьетнамским читателям представили перевод книги Аждара Ибрагимова «Увиденное во Вьетнаме».

Важным проявлением взаимной поддержки стала и помощь Азербайджана Вьетнаму после разрушительного тайфуна «Яги» в 2024 году и масштабных наводнений в 2025-м. Подобные шаги укрепляют отношения на чисто человеческом, эмоциональном уровне, выходящем за рамки официоза.

Особенно примечательно, что интерес к сближению проявляют и вьетнамские СМИ, внимательно отслеживающие визит азербайджанского лидера. В публикациях, посвященных этому визиту, обсуждаются перспективы упрощения поездок граждан двух стран, введения безвизового режима для владельцев обычных паспортов и развития прямого авиасообщения. Такие инициативы могут придать отношениям дополнительное измерение - сделать Вьетнам ближе для азербайджанцев, а Азербайджан доступнее для вьетнамских предпринимателей, туристов и студентов. Ведь подлинная прочность межгосударственных связей определяется в том числе тем, насколько активно ими пользуются обычные люди.

В интервью VNA Ильхам Алиев подчеркнул взаимодополняемость возможностей двух государств: «Сегодня Вьетнам - динамично развивающееся государство Юго-Восточной Азии, а Азербайджан - ключевой логистический и энергетический хаб Южного Кавказа. Объединив усилия, мы сможем выйти на новые рынки, реализовать совместные проекты, создать дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций».

В этом и заключается особенность нынешнего этапа отношений. Когда-то в Баку приезжали за опытом нефтяников, сегодня интересы двух стран пересекаются на гораздо более широком поле - от энергетических проектов до международной логистики и деловых контактов. У Баку и Ханоя есть все основания превратить историческую дружбу в партнерство, которое будет приносить ощутимую пользу обеим сторонам. И нынешний визит призван приблизить именно такой результат.