Дальнейшее усиление азиатского вектора во внешней политике Азербайджана уже превращается в стратегическую необходимость.

Об этом 1news.az заявила политолог, член правления Совета прессы Егяна Гаджиева.

«Сегодня в мире меняются центры экономической и политической силы, и страны Азии играют все более значимую роль в глобальной экономике. С этой точки зрения для Азербайджана недостаточно развивать отношения только с традиционными партнерами - важны определение новых экономических партнеров, выход на новые рынки и расширение инвестиционных возможностей.

Географическое положение страны дает нам возможность играть важную связующую роль между Европой и Азией, однако не следует ограничивать это преимущество исключительно транзитными и транспортными возможностями. Нам необходимо более активно сотрудничать со странами Азии также в сферах экономики, промышленности, технологий, энергетики и торговли», - отметила эксперт.

Говоря о развитии связей с Вьетнамом, политолог подчеркнула, что эта страна является для Азербайджана весьма перспективным партнером благодаря взаимодополняющему экономическому потенциалу: «В последние годы Вьетнам прошел серьезный путь развития в сферах промышленного производства, электроники, технологий и экспорта. Азербайджан же обладает значительными возможностями в плане энергетических ресурсов, транспортно-логистической инфраструктуры и региональных экономических связей».

«Главный вопрос здесь заключается не только в увеличении взаимной торговли - гораздо важнее возможности совместного производства, инвестиций и трансфера технологий. Например, создание вьетнамскими компаниями производственных предприятий в Азербайджане, инвестирование в промышленные парки и выход через нашу страну на другие рынки могут представлять интерес для обеих сторон», - отметила Егяна Гаджиева.

По ее словам, одним из самых перспективных направлений сотрудничества выступает Средний коридор, так как для экспортно ориентированных экономик вроде Вьетнама надежные транспортные маршруты имеют огромное значение. «Инфраструктурные возможности, созданные Азербайджаном в рамках Среднего коридора, могут открыть дополнительные перспективы для выхода стран Юго-Восточной Азии на европейские рынки. Здесь Азербайджан может выступать не просто как транзитная страна, но и как экономический партнер, предоставляющий логистические, складские, перерабатывающие и распределительные услуги. Нашей целью не должен быть просто пропуск грузов через территорию страны - мы должны стремиться извлекать из этого процесса гораздо большую экономическую ценность», сказала политолог.

Среди других ключевых сфер взаимодействия она выделила энергетику, сельское хозяйство, цифровые технологии и образование. Егяна Гаджиева напомнила, что у Азербайджана и Вьетнама существуют исторические традиции сотрудничества в энергетическом секторе, который можно адаптировать к новым экономическим реалиям, а вьетнамский опыт в электронике и промышленности важен для развития нашего ненефтяного сектора. Кроме того, практическое содержание отношений способны расширить взаимный экспорт сельхозпродукции, сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, межвузовские связи и подготовка специалистов.

Резюмируя, политолог подчеркнула, что Азербайджану следует выстраивать азиатскую политику на основе широкого стратегического подхода - наряду с Вьетнамом необходимо развивать сотрудничество с Малайзией, Индонезией, Сингапуром, Южной Кореей и Японией.

«Отношения Азербайджана с Азией не должны ограничиваться только политическим диалогом и дипломатическими контактами - они должны трансформироваться в конкретные экономические проекты, инвестиции, совместные предприятия и долгосрочное партнерство. Политика Азербайджана на азиатском направлении преследует цель не просто приобрести новых партнеров: главная задача состоит в том, чтобы превратить это партнерство в реальные механизмы, служащие экономическому развитию страны, расширению промышленного потенциала и укреплению ее международных позиций», - заключила Егяна Гаджиева.