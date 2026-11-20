Мировая политика постепенно приходит к признанию того, о чем Азербайджан на протяжении многих лет заявлял с международных трибун: существующая архитектура международных отношений нуждается в глубокой перестройке, а глобальная энергетическая безопасность невозможна без прагматичного подхода к использованию всех доступных ресурсов.

Примечательно, что эти два принципиальных вопроса оказались среди приоритетов совместной декларации, принятой 19 ноября по итогам встречи лидеров США, Китая и России Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в китайском Шэньчжэне.

В документе, получившем название «Декларация о мире», главы трех государств, в частности, обозначили приверженность реформированию ООН, подчеркнув необходимость повышения ее способности реагировать на глобальные вызовы и выполнять свою основополагающую миссию по обеспечению международного мира и безопасности. Другим важным направлением стала энергетика: стороны подтвердили значение стабильных энергетических потоков и обозначили намерение содействовать увеличению производства и поставок нефтепродуктов.

На первый взгляд, речь идет о двух самостоятельных направлениях международной повестки. Однако между ними есть принципиальная связь. И система международной безопасности, и мировой энергетический рынок сегодня сталкиваются с последствиями решений, принятых в совершенно иных геополитических и экономических условиях. Старые механизмы все чаще оказываются неспособными отвечать новым реалиям, а попытки игнорировать объективные процессы лишь усугубляют существующие противоречия.

Именно на этих обстоятельствах последовательно акцентировал внимание Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев последовательно обозначал конкретные проблемы, предлагал варианты их решения и отстаивал подход, основанный на национальных интересах, международном праве и реалистичной оценке глобальных процессов.

Сегодня, когда крупнейшие мировые центры силы включают аналогичные вопросы в совместную декларацию, становится особенно заметно, насколько актуальными оказались эти инициативы.

ООН: международный порядок не может существовать без работающих механизмов

Призыв к реформированию ООН сам по себе не является новым. На протяжении многих лет государства, международные эксперты и политические деятели указывали на необходимость адаптации Организации к изменившемуся мировому порядку. Однако принципиальное значение имеет то, что теперь необходимость таких преобразований получила отражение в совместном документе трех постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Китая и России.

Фактически речь идет о признании проблемы на уровне государств, обладающих особой ответственностью за поддержание международного мира и безопасности. Именно они располагают правом вето, которое одновременно является одним из ключевых инструментов системы ООН и одним из главных предметов дискуссий о ее реформировании.

Но проблема значительно глубже институционального устройства Организации. Вопрос заключается не только в том, насколько эффективно ООН реагирует на новые угрозы, но и в том, почему принятые ею решения в одних случаях становятся обязательным ориентиром для международного сообщества, а в других годами остаются на бумаге.

Для Азербайджана это не абстрактная дискуссия и не исключительно теоретический вопрос международной политики. Страна непосредственно столкнулась с последствиями неспособности существующей системы обеспечить исполнение собственных решений.

На протяжении почти трех десятилетий Азербайджан находился в ситуации, когда международно признанные принципы территориальной целостности и суверенитета государства не получали должного практического воплощения. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году в связи с оккупацией азербайджанских территорий, так и не были реализованы на протяжении последующих десятилетий.

Президент Ильхам Алиев неоднократно обращал внимание международного сообщества на это обстоятельство, подчеркивая принципиальное противоречие между провозглашенными нормами международного права и реальной практикой их применения.

Особенно показательно, что речь идет не о недостатке юридических оснований. Совет Безопасности ООН сформулировал свою позицию достаточно определенно. Однако зафиксированные в резолюциях требования не сопровождались действенными механизмами, которые могли бы обеспечить их выполнение. В результате оккупация продолжалась, а международное сообщество на протяжении долгих лет не смогло добиться реализации собственных решений.

Глава государства прямо указывал на отсутствие санкционных и иных эффективных инструментов воздействия на Армению, игнорировавшую требования Совета Безопасности о полном, незамедлительном и безоговорочном выводе оккупационных сил с международно-признанной территории Азербайджана.

При этом в других международных ситуациях соответствующие решения приводились в исполнение в значительно более короткие сроки. Подобная избирательность не просто подрывала авторитет ООН, но и ставила под сомнение универсальность принципов, на которых должна строиться международная система.

Эту тему Ильхам Алиев поднимал на различных международных площадках, в том числе, на мероприятиях с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Выступая на саммите ШОС+ 1 сентября этого года в Бишкеке, глава государства напомнил о четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых в 1993 году. «К сожалению, ООН не сыграла никакой роли в выполнении этих резолюций. Азербайджан сам полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность», - констатировал Ильхам Алиев. «Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки требует выработки соответствующих механизмов. Если это будет сделано, это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликтов», - заявил азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана поднимал вопрос о механизме исполнения решений международных организаций и в своей речи на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу 27 октября этого года в Баку: «В настоящее время многие говорят о реформах в Организации Объединенных Наций. Я не хочу вдаваться в подробности, но считаю, что одним из важных вопросов должен быть механизм выполнения резолюций Совета Безопасности ООН». Он напомнил, что Азербайджан находился в этой ситуации тридцать лет: «Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, в которых содержалось требование освободить азербайджанские территории. Они не были выполнены. Механизма их выполнения не было. В отношении Армении не было введено никаких санкций». «Сейчас, куда ни посмотри, везде санкции. Если посмотреть из Азербайджана на Север и на Юг, то можно увидеть сотни санкций. Но Армения не подвергалась санкциям, и это вопрос двойных стандартов. Это не что иное, как двойные стандарты, и мы всегда боролись и будем продолжать бороться против двойных стандартов в политике», - сказал Ильхам Алиев, подчеркнув, что это является одним из важных элементов внешней политики страны.

В этом и заключается центральный смысл позиции Баку - международное право не может быть действенным лишь тогда, когда его применение соответствует интересам влиятельных государств. Если решения международных институтов обязательны, то их исполнение не должно зависеть от политической конъюнктуры, географического положения государства или его веса на мировой арене.

Иначе ООН рискует превратиться в площадку, на которой государства формулируют правильные принципы, но не располагают возможностями обеспечить их соблюдение.

Реформа ООН: что предлагает Баку

Важно подчеркнуть, что Азербайджан не ограничивался только лишь указанием на недостатки существующей системы. Баку последовательно выступал за ее преобразование, предлагая расширить представительство государств и международных объединений в Совете Безопасности ООН.

Особенно активно эта повестка продвигалась в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. Используя возможности этой международной платформы, страна поднимала вопрос о необходимости преодоления сложившейся монополии постоянной пятерки и более справедливого представительства различных регионов и групп государств.

Предлагаемый подход предполагал предоставление постоянных мест и права вето на основе ротационного принципа таким объединениям, как Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Африканский союз. В основе инициативы лежит представление о том, что международная организация, претендующая на универсальность, должна учитывать интересы значительно более широкого круга государств, а не только участников послевоенного устройства мира.

Президент Ильхам Алиев продолжал отстаивать эту позицию и на других авторитетных площадках. Отвечая на вопросы участников IV Шушинского глобального медиафорума 13 июля текущего года, азербайджанский лидер отметил, что вопрос о реформе Совета Безопасности ООН время от времени обсуждается, однако без какого-либо заметного прогресса: «У Азербайджана есть собственная позиция по этому вопросу. И в качестве председателя Движения неприсоединения мы выдвинули свой вариант реформы, поскольку она должна быть инклюзивной и представительной. Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы на ротационной основе одно постоянное место было предоставлено Движению неприсоединения, и, например, действующий председатель движения становился бы постоянным членом с правом вето. Одно место – тоже на основе ротации – должно быть предоставлено Организации исламского сотрудничества, поскольку мусульманские страны также не представлены в Совете Безопасности ООН. Наконец, еще одно место – Африканскому союзу, конкретно – стране, которая на тот момент является председателем Союза. Это обеспечит справедливый баланс сил в Совете Безопасности ООН».

«Мы знаем, что некоторые страны стремятся стать членами Совета Безопасности, но должны существовать критерии, определяющие, почему в его состав – в случае, если реформы все же будут осуществлены – должна быть включена та или иная страна. Найти такие критерии будет очень сложно. Численность населения не может служить таким критерием также, как и экономический потенциал. Поэтому наше предложение основано, в первую очередь, на принципе инклюзивности: на ротационной системе, как, например, сейчас большинство мест в Совете Безопасности распределяется по ротации, но в данном случае эти страны будут обладать правом вето. Сделать это необходимо; в противном случае Организация Объединенных Наций будет и дальше терять свой потенциал и оставаться в тени других центров силы в вопросах урегулирования конфликтов и международных отношений», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Разумеется, сама реформа Совета Безопасности остается сложнейшей политико-правовой задачей. Изменение его состава, порядка принятия решений и механизма вето неизбежно затрагивает интересы государств, обладающих особыми полномочиями. Поэтому даже признание необходимости реформ еще не означает готовности всех участников международной системы к конкретным преобразованиям.

Однако здесь важно другое: Азербайджан давно перевел дискуссию из плоскости общих пожеланий в плоскость конкретных предложений. Баку обозначил не только проблему, но и свое видение направления, в котором должна развиваться реформа. Принципиально важный аспект внешнеполитической концепции Баку – он не ставит под сомнение значение международных институтов, но последовательно требует их эффективной работы и неукоснительного соблюдения международного права без избирательных подходов. Столь же справедлив и подход, согласно которому государство не может полностью полагаться в вопросах безопасности на внешние структуры, которые не всегда способны выполнять возложенные на них функции. Опыт Азербайджана наглядно продемонстрировал последствия такого подхода. Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета стало результатом последовательной государственной политики Баку, укрепления обороноспособности и использования политико-дипломатических возможностей.

Поэтому нынешнее включение реформы ООН в совместную декларацию США, Китая и России следует рассматривать в более широком контексте. Ведущие мировые державы фактически признают, что существующие механизмы нуждаются в адаптации к современным условиям. А это означает, что вопросы, которые Азербайджан многократно поднимал, уже становятся частью более широкой международной дискуссии.

Энергетика: прагматизм вместо политизированного подхода

Не менее показательно и второе направление «Декларации о мире» - энергетика. Признание лидерами США, Китая и России необходимости сохранения стабильных энергетических потоков и увеличения производства и поставок нефтепродуктов имеет значение далеко за пределами непосредственно энергетического сектора.

Мировая экономика по-прежнему зависит от надежного снабжения энергоресурсами. Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, логистика и инфраструктура не могут функционировать без стабильного доступа к энергии. И хотя развитие возобновляемых источников становится все более важной частью глобальной повестки, переход к новой энергетической модели не отменяет существующих потребностей.

Президент Ильхам Алиев неоднократно привлекал внимание международного сообщества к противоречию между долгосрочными климатическими целями и сегодняшними экономическими реалиями.

Особенно четко эта позиция прозвучала на церемонии открытия Саммита лидеров COP29 12 ноября 2024 года в Баку. Поддерживая глобальный энергетический переход, глава Азербайджанского государства в то же время призвал отказаться от нереалистичных ожиданий и политизированного отношения к традиционным энергоресурсам. В своем выступлении Ильхам Алиев сформулировал принцип, который стал одним из наиболее заметных тезисов азербайджанской энергетической политики: «Природные богатства - это дар Божий».

«Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Итак, вот мое послание: Как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за «зеленый» переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Тем самым, Азербайджаном сформулирован четкий принцип реализма: природные богатства являются естественным достоянием, а государства не должны подвергаться обвинениям лишь за то, что располагают ими и поставляют их на мировой рынок, пока на них существует спрос. За этим подходом стоит вполне конкретная экономическая логика. Энергетический переход не может строиться на отрицании существующей структуры мирового потребления. Нельзя одновременно требовать бесперебойного энергоснабжения, доступности энергоресурсов и быстрого отказа от источников, на которых пока держится значительная часть мировой экономики.

Попытки противопоставить традиционную и возобновляемую энергетику не решают эту проблему. Напротив, они могут создавать дополнительные риски для энергетической безопасности, особенно для государств, обладающих ограниченными ресурсами и высокой зависимостью от импорта.

Президент Азербайджана продолжил эту мысль в своей речи на церемонии открытия Бакинской энергетической недели 1 июня этого года. «Мир не может существовать без ископаемого топлива. Мы все стремимся к улучшению климата ради спасения планеты. Мы все хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и опираться на реализм, планируя наше будущее с учетом энергетической безопасности, а также инвестируя в возобновляемые источники энергии. Я думаю, что это путь, по которому нужно двигаться вперед! – сказал глава государства - Страны не должны подвергаться осуждению за то, что у них есть нефть и газ, поскольку нефть и газ – это товар, такой же, как любой другой. И каждая страна использует то, что имеется у нее в недрах или на морском дне, для своего развития. Именно так обстояло дело с Азербайджаном в начале нашей независимости. Нефть и газ стали для нас единственным способом выжить в качестве независимого государства. Поэтому страны следует оценивать не по наличию или отсутствию нефти, а по тому, как они используют получаемые доходы. Как они инвестируют средства, накопленные от развития энергетики, в развитие страны, чтобы обеспечить лучшие условия жизни для своих граждан, как они инвестируют в вопросы зеленой повестки дня. И я думаю, что пример Азербайджана может быть очень показательным, продемонстрировать, что когда вы открываете свою страну для международных инвестиций и проводите мудрую политику, основанную на национальных интересах, вы добиваетесь успеха».

Таким образом, позиция Баку заключается не в отрицании необходимости зеленого перехода, а в неприятии искусственного выбора между климатическими обязательствами и экономической стабильностью. Развитие возобновляемых источников должно идти параллельно с обеспечением надежных поставок традиционных энергоресурсов, пока они остаются востребованными мировой экономикой.

Именно эту логику отражает энергетический раздел Шэньчжэньской декларации. Когда три крупнейшие мировые державы говорят о необходимости стабильных энергопотоков и наращивания поставок нефтепродуктов, они фактически подтверждают очевидную, но иногда игнорируемую реальность - энергетическая безопасность не может обеспечиваться исключительно политическими заявлениями о будущем отказе от углеводородов. Она требует учета реального спроса, производственных возможностей, инфраструктуры и интересов потребителей.

Азербайджанская модель

Для Азербайджана подобный прагматизм имеет не только концептуальное, но и практическое измерение. Страна на протяжении многих лет остается важным участником международного энергетического рынка, одновременно формируя новые направления развития своей энергетической системы.

С одной стороны, Азербайджан расширяет экспорт природного газа и вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности европейских государств. В условиях изменения глобальных маршрутов поставок и необходимости диверсификации источников снабжения значение надежных партнеров и устойчивой инфраструктуры становится особенно очевидным. С 2022 года, когда между Азербайджаном и Европейским Союзом был подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики, поставки газа из Азербайджана в ЕС увеличились с 8 млрд до 13 млрд кубометров. Это составляет почти половину экспорта Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества 12 ноября в Дублине. Глава государства сообщил о планах наращивания поставок газа, подчеркнув в этой связи открытие новых месторождений. Он отметил, что сегодня газопровод, протянувшийся от Баку до Италии через территории 7 стран и обеспечивающий поставки газа в 10 стран Евросоюза через интерконнекторы в Болгарии, полностью загружен. Президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость расширения его пропускной способности, сообщив, что мощность трубопровода, пролегающего в Грецию и Италию, увеличена с 10 млрд до 11,2 млрд кубометров. Он также подчеркнул, что общая производственная мощность перерабатывающих предприятий Азербайджана составляет 30 млн тонн. Азербайджанский лидер также отметил, что в будущем роль альтернативных источников энергии будет еще больше возрастать.

Сегодня Азербайджан последовательно развивает возобновляемую энергетику. Карабах, Восточный Зангезур, Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии. Азербайджан поставил цель довести долю возобновляемых источников до 30% в производстве электроэнергии к 2030 году.

В этом заключается принципиальная особенность азербайджанской энергетической стратегии. Баку не рассматривает традиционные энергоресурсы и возобновляемые источники как взаимоисключающие направления. Напротив, развитие обоих сегментов должно обеспечивать устойчивость экономики, расширять экспортные возможности и создавать основу для долгосрочной энергетической трансформации.

Такой подход особенно актуален в условиях, когда глобальная энергетическая повестка все чаще становится предметом политических разногласий. На протяжении последних лет Азербайджан сталкивался с попытками представить его исключительно через призму нефтегазового сектора, нередко сопровождавшимися предвзятыми оценками и политизированной критикой. При этом экономические реалии и потребности международных рынков оставались неизменными.

Сегодня даже ведущие мировые державы в своих совместных документах подчеркивают необходимость стабильности энергетических поставок и увеличения производства нефтепродуктов. Это еще раз показывает, что прагматичный подход, который отстаивал Баку, имеет под собой объективную экономическую основу.

При этом речь не идет о том, что глобальные энергетические проблемы сводятся исключительно к производству и поставкам углеводородов. Будущее рынка будет определяться сочетанием различных источников энергии, развитием технологий, инвестициями в инфраструктуру и способностью государств адаптироваться к меняющимся условиям. Азербайджанская концепция как раз исходит из необходимости учитывать все эти факторы, не подменяя экономические расчеты политическими лозунгами.

Международная повестка меняется, принципы остаются

Совместная декларация США, Китая и России интересна не только содержанием отдельных положений, но и самим фактом вынесения этих вопросов на уровень трех мировых центров силы. Речь идет о государствах, которые обладают колоссальным политическим, экономическим и энергетическим влиянием и при этом несут особую ответственность за функционирование существующей системы международных отношений. Их обращение к необходимости реформирования ООН свидетельствует о том, что проблема эффективности международных институтов уже не может рассматриваться как второстепенная. Аналогичным образом признание важности стабильных энергетических потоков подтверждает, что глобальная энергетическая безопасность требует не идеологизированных установок, а учета объективных потребностей мировой экономики.

Для Азербайджана оба направления имеют особое значение. Страна на собственном опыте убедилась в том, к каким последствиям приводит отсутствие действенных механизмов исполнения международных решений. Одновременно она на протяжении многих лет демонстрирует, что энергетическая политика должна основываться на балансе экономических интересов, международных обязательств и реальных возможностей.

В этом контексте нынешние международные процессы заслуживают внимания как свидетельство более глубокого изменения глобальных подходов. То, что еще недавно отдельные политические круги предпочитали не замечать или трактовали через призму собственных идеологических установок, сегодня все отчетливее проявляется в заявлениях и документах ведущих держав.

Азербайджанская позиция по реформе ООН и энергетической безопасности - это результат многолетнего анализа международных процессов, собственного исторического опыта и понимания того, что устойчивый миропорядок невозможен без справедливых правил, работающих механизмов и учета реальных интересов государств.

Именно поэтому совпадение ключевых положений Шэньчжэньской декларации с подходами, которые Баку последовательно отстаивал на протяжении многих лет, имеет принципиальное значение. Оно показывает, что в международной политике рано или поздно наступает момент, когда объективные реалии оказываются сильнее политических предпочтений. И тогда идеи, которые прежде звучали с отдельных трибун, становятся необходимостью для всего международного сообщества.