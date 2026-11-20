Азербайджан совершил один из самых заметных рывков в глобальном Индексе развития электронного правительства, поднявшись сразу на 36 строчек вверх, и разделив позиции с мировым лидером цифровизации по уровню предоставления цифровых госуслуг. Этот исторический прорыв в ООН расценили как пример передовой практики для всего мира.

Председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов в комментарии для 1news.az объяснил, как политическая координация на высшем уровне, новая законодательная база и переход на единые платформы позволили стране занять первое место в мире по институциональной основе цифровизации:

«Подъём Азербайджана сразу на 36 позиций в Индексе развития электронного правительства ООН — с 74-го на 38-е место — стал важным результатом последовательных и системных реформ в области цифровой трансформации, реализуемых в нашей стране в последние годы. Это не просто улучшение позиций в международном рейтинге, а признание на международном уровне качественных изменений в системе государственного управления, организации цифровых услуг и повышении их доступности для граждан.

Ключевым фактором достижения этого исторического результата стало определение цифрового развития в качестве одного из стратегических приоритетов государственной политики на уровне руководства страны. Последовательное внимание Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к данной сфере, проведение под председательством главы государства совещания по вопросам цифрового развития, принятие стратегических документов и осуществление институциональных реформ придали мощный импульс ускорению цифровой трансформации.

В частности, принятие Концепции цифрового развития и Плана мероприятий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы позволило сформировать единую стратегическую основу, определить конкретные приоритеты, цели и задачи государственных структур в этой области.

Другим важнейшим фактором стала координация цифровой трансформации на самом высоком государственном уровне. Деятельность Совета по цифровому развитию под руководством Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой играет существенную роль в укреплении межведомственного взаимодействия, согласованности принимаемых решений и системной реализации реформ. Такой подход позволяет перейти от цифровизации отдельных государственных структур к формированию единой, интегрированной модели цифрового государства.

Значительную роль сыграли и законодательные реформы, направленные на создание современной нормативно-правовой среды для цифрового развития. Обеспечение юридической силы цифровых документов, совершенствование механизмов электронного взаимодействия, развитие инновационной экосистемы, поддержка технологического предпринимательства и расширение возможностей для внедрения современных цифровых решений стали важными составляющими проводимых преобразований.

За достигнутыми результатами стоят и конкретные технологические и институциональные проекты. Одним из ключевых инструментов цифровой трансформации стала платформа mygov, которая развивается в качестве единой точки доступа к государственным услугам. Объединение сервисов различных государственных органов в одном цифровом пространстве позволяет упростить взаимодействие граждан с государством, повысить доступность и оперативность предоставления услуг.

Наряду с этим существенный вклад внесли расширение межведомственного обмена данными посредством платформы digital.bridge, развитие электронного документооборота, последовательное внедрение принципов «безбумажного правительства», применение решений на основе искусственного интеллекта и совершенствование цифровой инфраструктуры.

Эффективность проводимых реформ подтверждается конкретными показателями отчёта ООН. Азербайджан поднялся сразу на 56 позиций в Индексе онлайн-услуг, заняв 11-е место в мире. По показателю институциональной основы страна вышла на 1-е место, а по уровню предоставления цифровых государственных услуг разделила 10-ю позицию с Эстонией. Положительная динамика также зафиксирована в развитии телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала.

Примечательно, что достижения Азербайджана получили высокую оценку непосредственно со стороны представителей ООН. В числе основных факторов столь стремительного прогресса они особо отметили сильную волю руководства страны, эффективную нормативно-правовую базу, стратегический подход, кадровый потенциал и значительные инвестиции в цифровое развитие. Более того, было подчеркнуто, что опыт Азербайджана может служить примером передовой практики для других государств как в регионе, так и во всём мире.

Самое главное заключается в том, что достигнутый результат — это итог не отдельных инициатив, а единой государственной политики, системных реформ и скоординированной работы государственных структур.

Наша дальнейшая задача — не только сохранить достигнутые позиции, но и обеспечить устойчивое развитие цифрового государства, расширить применение искусственного интеллекта, перейти к более проактивной и интегрированной модели предоставления государственных услуг, в центре которой находятся реальные потребности граждан и бизнеса.

Таким образом, историческое достижение Азербайджана в рейтинге ООН отражает не только результаты уже проделанной работы, но и формирует прочную основу для дальнейшего развития страны как современного цифрового государства».

Как видно, высокая оценка профильных структур ООН, назвавших азербайджанский кейс ориентиром для других стран, фиксирует завершение первого этапа реформ — создания базовой цифровой инфраструктуры и нормативной среды. Теперь перед Баку стоит еще одна важная задача: перевести госуправление в режим проактивной работы, где решения на базе искусственного интеллекта и сквозная интеграция сервисов предвосхищают запросы граждан и бизнеса, закрепляя за страной статус одного из технологических лидеров региона.

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