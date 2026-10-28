Посольство Ирана в Армении спровоцировало скандал — теперь Тегеран оправдывается перед Ташкентом

В МИД Ирана попытались сгладить дипломатический скандал и оправдаться перед Ташкентом за провокационные публикации своих посольств, объявивших памятники Самарканда «ирано-исламским наследием».

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Бекаи заявил, что Тегеран «высоко ценит» отношения с Узбекистаном, и попытался списать инцидент на адресованную Вашингтону риторику.

По его словам, дипломатические миссии, публикуя видеоролик с госсекретарем США Рубио на фоне площади Регистан (знаменитая историческая площадь в Самарканде, являющаяся сердцем древнего города и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО), хотели обратиться исключительно к американской стороне.

Бекаи попытался преподнести ситуацию так, будто спорное утверждение об «ирано-исламской цивилизации» являлось не посягательством на чужие территории, а лишь напоминанием об «общем наследии», которое должно укреплять, а не разрушать дружественные связи.

Попыткам иранского МИД уйти от прямой ответственности предшествовал резкий демарш со стороны Ташкента. 23 октября посла Ирана Эскандари вызвали в МИД Узбекистана и вручили ему ноту протеста. Узбекская сторона жестко охарактеризовала заявления иранских диппредставительств в Армении и Зимбабве как одностороннюю и политизированную попытку присвоить историко-культурное достояние Узбекистана и потребовала немедленного удаления провокационных постов из социальных сетей.

Напомним, на фоне недавнего визита государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан посольство Ирана в Армении спровоцировало дипломатический скандал.

Поводом для резких высказываний иранских дипломатов стала публикация Марко Рубио в социальной сети X, где он поделился впечатлениями от посещения древнего узбекского города:

«Мало какие места на Земле исторически играли столь важную роль в мировой торговле и коммерции, как Самарканд.

Для меня большая честь быть здесь сегодня — не только ради памяти об истории, но и ради возможностей для будущего», — заявил Рубио в видео-посте.

В ответ на пост американского чиновника посольство Ирана в Армении опубликовало неожиданно агрессивный комментарий:

«Здорово, что ты учишь историю! Место, где ты стоишь, — часть персидской цивилизации и архитектуры. Но той самой цивилизации, про которую ты нес полную ахинею на прошлой неделе в Акрополе!»

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