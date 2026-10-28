 Посольство Ирана в Армении спровоцировало скандал — теперь Тегеран оправдывается перед Ташкентом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Посольство Ирана в Армении спровоцировало скандал — теперь Тегеран оправдывается перед Ташкентом

Редакция 1news12:53 - Сегодня
Читать на других языках:English
Посольство Ирана в Армении спровоцировало скандал — теперь Тегеран оправдывается перед Ташкентом

В МИД Ирана попытались сгладить дипломатический скандал и оправдаться перед Ташкентом за провокационные публикации своих посольств, объявивших памятники Самарканда «ирано-исламским наследием».

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Бекаи заявил, что Тегеран «высоко ценит» отношения с Узбекистаном, и попытался списать инцидент на адресованную Вашингтону риторику.

По его словам, дипломатические миссии, публикуя видеоролик с госсекретарем США Рубио на фоне площади Регистан (знаменитая историческая площадь в Самарканде, являющаяся сердцем древнего города и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО), хотели обратиться исключительно к американской стороне.

Бекаи попытался преподнести ситуацию так, будто спорное утверждение об «ирано-исламской цивилизации» являлось не посягательством на чужие территории, а лишь напоминанием об «общем наследии», которое должно укреплять, а не разрушать дружественные связи.

Попыткам иранского МИД уйти от прямой ответственности предшествовал резкий демарш со стороны Ташкента. 23 октября посла Ирана Эскандари вызвали в МИД Узбекистана и вручили ему ноту протеста. Узбекская сторона жестко охарактеризовала заявления иранских диппредставительств в Армении и Зимбабве как одностороннюю и политизированную попытку присвоить историко-культурное достояние Узбекистана и потребовала немедленного удаления провокационных постов из социальных сетей.

Напомним, на фоне недавнего визита государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан посольство Ирана в Армении спровоцировало дипломатический скандал.

Поводом для резких высказываний иранских дипломатов стала публикация Марко Рубио в социальной сети X, где он поделился впечатлениями от посещения древнего узбекского города:

«Мало какие места на Земле исторически играли столь важную роль в мировой торговле и коммерции, как Самарканд.

Для меня большая честь быть здесь сегодня — не только ради памяти об истории, но и ради возможностей для будущего», — заявил Рубио в видео-посте.

В ответ на пост американского чиновника посольство Ирана в Армении опубликовало неожиданно агрессивный комментарий:

«Здорово, что ты учишь историю! Место, где ты стоишь, — часть персидской цивилизации и архитектуры. Но той самой цивилизации, про которую ты нес полную ахинею на прошлой неделе в Акрополе!»

Читайте по теме:

Иранская дипмиссия поставила под сомнение суверенитет Узбекистана над Самаркандом

Поделиться:
209

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев обратился к участникам антикоррупционного саммита стран ОИС в Баку

Мнение

Безнаказанность - приглашение к новой войне

Хроника

Ильхам Алиев поздравил Петра Павела с национальным праздником

Общество

Архитектурный Баку: Дом художников на перекрёстке архитектурных стилей

В мире

«Армения давно прекратила работу в ОДКБ»: Мирзоян — о заявлении Бордюжи

На фоне подготовки TRIPP Армения создала комиссию по границе с Ираном

Пекин бьёт тревогу из-за ядерного потенциала Токио

В Испании при столкновении поездов погибли не менее 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным и анонсировал продолжение диалога по Украине

Папе Римскому поставили окончательный диагноз

Российский истребитель Су-30 разбился в Калининградской области - ВИДЕО

«Есть предпосылки для прекращения огня»: Уиткофф привез Путину документы по украинскому урегулированию

Последние новости

«Армения давно прекратила работу в ОДКБ»: Мирзоян — о заявлении Бордюжи

Сегодня, 13:30

На фоне подготовки TRIPP Армения создала комиссию по границе с Ираном

Сегодня, 13:27

Пекин бьёт тревогу из-за ядерного потенциала Токио

Сегодня, 13:25

В Испании при столкновении поездов погибли не менее 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:23

Парламент Армении одобрил соглашение с США по проекту TRIPP   

Сегодня, 13:18

В Астаре под видом зелени пытались провести почти 98 кг марихуаны - ФОТО

Сегодня, 13:15

Reuters: Катар представил Ирану проект соглашения о прекращении конфликта с США

Сегодня, 13:05

Генпрокуратура: По факту гибели школьницы в Баку проводится расследование - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:58

До 5 000 манатов: в Азербайджане усилят наказание за угрозы лицам, сообщившим о коррупции

Сегодня, 12:55

EBU отреагировал на отказ Нидерландов от участия в «Евровидении-2027»

Сегодня, 12:55

Посольство Ирана в Армении спровоцировало скандал — теперь Тегеран оправдывается перед Ташкентом

Сегодня, 12:53

В Шеки массовое отравление затронуло и уличных кошек: Сколько еще животных погибнет? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Дорожная полиция предупредила пользователей электросамокатов о нарушениях правил движения - ВИДЕО

Сегодня, 12:48

В Азербайджане суд отказал банку в аресте автомобилей поручителя по кредиту - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 12:43

Этот банк предлагает кредит минимум под 8,5%

Сегодня, 12:40

Reuters: хакерская атака на избирком США нарушила работу систем перед выборами

Сегодня, 12:35

Трамп допустил неочный формат трехсторонних переговоров

Сегодня, 12:30

Безнаказанность - приглашение к новой войне

Сегодня, 12:27

Токаев поручил повысить минимальную зарплату в Казахстане до $240

Сегодня, 12:25

Для участников чемпионата мира U-15 ФИФА организован развлекательный фестиваль - ФОТО

Сегодня, 12:20
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,Сегодня, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34