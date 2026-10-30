Умер звезда «Людей Икс» Патрик Стюарт

Британский актёр Патрик Стюарт, известный по ролям профессора Чарльза Ксавье во франшизе «Люди Икс» и капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», умер в возрасте 86 лет.

Как сообщает журнал People, о смерти актёра 29 октября объявила его давняя представительница Келли Буш Новак. По её словам, Стюарт скончался 28 октября в своём доме в Лос-Анджелесе в окружении близких после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Стюарт прославился благодаря роли капитана Пикара, которую исполнял в течение семи сезонов сериала «Звёздный путь: Следующее поколение», а также в полнометражных фильмах франшизы. В 2000 году он впервые сыграл профессора Икс в фильме «Люди Икс» и возвращался к этому образу на протяжении более двух десятилетий.

За свою многолетнюю карьеру актёр также добился признания в театре, кино и на телевидении. В 2010 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в области драматического искусства.