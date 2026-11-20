Названы загруженные автодороги столицы - СПИСОК - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2. Шоссе Баку – Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
4. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Первая Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.