Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность компромиссов со стороны страны на переговорах с Россией.

Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями СМИ по итогам заседания «Коалиции желающих».

«Знаете, я всегда говорил: если бы мы хотели отдать нашу землю агрессору, мы могли бы это продемонстрировать еще в 2022 году. Но мы доказали, что наша страна твердо готова защищать свои дома, свою землю, свои семьи и — что самое важное — свою независимость и свободу. Мы демонстрировали это неоднократно на протяжении всех лет войны. И мы остаемся верными этим принципам. Да, будет тяжело — очень тяжело; возможно, это будет самая сложная зима», — сказал украинский лидер.

По его словам, вопрос территорий нельзя рассматривать как чисто техническую составляющую мирных соглашений. Для украинцев это вопрос суверенитета, безопасности и будущего государства, а любые компромиссы должны учитывать позицию украинского народа.