С начала конфликта в конце февраля расходы США на проведение военной операции против Ирана превысили $48 млрд.

Об этом сообщил представитель Пентагона по финансовым вопросам Артур Миллер.

«По состоянию на 13 ноября расходы, связанные с противостоянием с Ираном, достигли, по оценкам, $48,3 млрд», — приводит его слова агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что озвученная сумма не включает ущерб, нанесенный американским военным базам на Ближнем Востоке. В связи с этим законодатели требуют от Пентагона предоставить отдельную оценку соответствующих потерь.