Стала известна причина смерти звезды «Людей Х» Патрика Стюарта
Стала известна официальная причина смерти британского актера Патрика Стюарта, прославившегося ролями в кинофраншизах «Звездный путь» и «Люди Икс» (X-Men).
Как сообщает журнал People, согласно свидетельству о смерти, актер скончался в результате остановки сердечно-легочной деятельности на фоне нейрокогнитивного расстройства, связанного с тельцами Леви.
Патрик Стюарт умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Ранее представитель актера сообщал, что в последнее время он страдал болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.
П.Стюарт получил мировую известность благодаря роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Также он исполнил роль профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов «Люди Икс». За свою многолетнюю карьеру актер добился признания как на театральной сцене, так и в кино и на телевидении.
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