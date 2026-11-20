Самолет E-4B Nightwatch, известный также как «самолет Судного дня», сопровождал борт американского президента Дональда Трампа во время его азиатского турне.

Об этом пишет портал The War Zone (TWZ).

Как указывает издание, E-4B Nightwatch был замечен вместе с группировкой самолетов, сопровождавших президентский борт в Азию и обратно в США. The War Zone отмечает, что сопровождение борта главы государства «самолетом Судного дня» представляет собой «стандартную практику» и является частью логистических операций «каждый раз, когда президент вылетает за рубеж».

На Филиппинах и в Китае Трамп принимал участие в саммитах АСЕАН и АТЭС. На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне также состоялась встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.