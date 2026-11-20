Axios узнал о назначении нового директора Белого дома по кибербезопасности
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Белый дом назначил Кирстен Дэвис новым директором по кибербезопасности взамен ушедшему с поста Шону Кэрнкроссу, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.
«У Кирстен есть необходимый опыт, чтобы преуспеть в этой должности, и она уже была утверждена Сенатом», — заявил порталу чиновник администрации президента.
Сообщается, что ранее Дэвис была главным советником главы Пентагона Пита Хегсета «по всем вопросам, касающимся управления информацией, информационных технологий, кибербезопасности и обеспечения достоверности информации».
До работы в администрации Трампа Дэвис работала в компании Unilever и «руководила глобальной киберустойчивостью одного из крупнейших в мире производителей потребительских товаров».
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