Белый дом назначил Кирстен Дэвис новым директором по кибербезопасности взамен ушедшему с поста Шону Кэрнкроссу, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

«У Кирстен есть необходимый опыт, чтобы преуспеть в этой должности, и она уже была утверждена Сенатом», — заявил порталу чиновник администрации президента.

Сообщается, что ранее Дэвис была главным советником главы Пентагона Пита Хегсета «по всем вопросам, касающимся управления информацией, информационных технологий, кибербезопасности и обеспечения достоверности информации».

До работы в администрации Трампа Дэвис работала в компании Unilever и «руководила глобальной киберустойчивостью одного из крупнейших в мире производителей потребительских товаров».