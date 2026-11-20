С 20 ноября возобновляются регулярные пассажирские перевозки ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по маршруту Баку - Балакян - Баку.

Как сообщает 1news.az, поезд будет отправляться с Бакинского железнодорожного вокзала в 23:30 и прибывать на Балакянский железнодорожный вокзал в 08:10. В обратном направлении поезд будет выходить в 21:10 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 06:01.

Пассажирские перевозки по этому маршруту были временно приостановлены с 1 августа в связи с ремонтом участка железной дороги Гах - Загатала, пострадавшего от паводка.