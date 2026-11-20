Хакеры похитили сведения о тысячах клиентов Visa и Mastercard, а также данные клиентов JPMorgan Chase.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, злоумышленники использовали программы-вымогатели и получили доступ к информации через стороннюю организацию, то есть без прямого взлома инфраструктуры самих финансовых гигантов. При этом, как отмечает WSJ, ни одна из упомянутых корпораций не раскрыла названия конкретных компаний, системы которых подверглись атаке.

В JP Morgan, в свою очередь, уточнили, что произошедшая кибератака не связана с перебоями в обслуживании некоторых клиентов, зафиксированными ранее на этой неделе.

Накануне Politico сообщило, что десятидневный сбой на платформе Sysper, используемой еврочиновниками, был вызван мощной хакерской атакой. Издание сообщает, что для взлома использовали инструмент на основе искусственного интеллекта ARTEX, который предназначен для поиска уязвимостей.