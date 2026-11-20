Американский актер Джон Хэмм и его супруга, актриса Анна Осеола, впервые стали родителями.

У пары родился мальчик - об этом сообщает People.

Для 55-летнего Дж.Хэмма это первый ребенок. О беременности А.Осеолы стало известно в августе 2026 года.

Позднее актер подтвердил предстоящее пополнение в семье в эфире программы Today, признавшись, что с нетерпением ждет нового этапа жизни.

Джон Хэмм и Анна Осеола познакомились в 2015 году на съемочной площадке заключительного сезона сериала «Безумцы» (Mad Men), в котором актер сыграл одну из главных ролей - их романтические отношения начались спустя несколько лет. В феврале 2023 года пара объявила о помолвке, а в июне того же года сыграла свадьбу в Калифорнии.

Отметим, что Джон Хэмм получил широкую известность благодаря роли Дона Дрейпера в сериале «Безумцы», за которую был удостоен премии «Золотой глобус» и премии «Эмми».