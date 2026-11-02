В Ормузском проливе за девять дней сгорели 11 танкеров

В Ормузском проливе 11 танкеров-нарушителей загорелись с 25 октября, некоторые из них затонули.

Об этом заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Только с 25 октября (даты демонстративного визита командующего CENTCOM Брэдли Купера в Ормузский пролив) по сегодняшний день (девять дней) 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе сгорели, а некоторые ушли на морское дно», — написали ВМС КСИР в X.