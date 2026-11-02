В Министерстве труда и социальной защиты населения назначен новый советник
Рашид Шамиль оглы Везиров получил назначение на должность советника министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Соответствующий приказ подписал глава ведомства.
Как сообщает 1news.az, Везиров родился в 1979 году, окончил Азербайджанский медицинский университет и имеет степень доктора философии по медицине. Также он проходил обучение и программы профессионального развития в Университете ADA и японском городе Фукуока.
В разные годы Везиров занимал различные должности в Республиканском диагностическом центре и Центральной больнице нефтяников. В 2018 году он возглавил Республиканский диагностический центр, заняв пост исполнительного директора.
Его профессиональная деятельность на протяжении многих лет была связана с управлением в сфере здравоохранения, координацией международных проектов и организацией медицинского обслуживания масштабных мероприятий.