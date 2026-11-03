 Умер футболист «Тенерифе», перенесший остановку сердца во время матча | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Умер футболист «Тенерифе», перенесший остановку сердца во время матча

Редакция 1news13:05 - Сегодня
Читать на других языках:English
Умер футболист «Тенерифе», перенесший остановку сердца во время матча

Футбольный клуб «Тенерифе» сообщил о смерти нападающего Хесуса де Мигеля, который перенес остановку сердца во время матча 12‑го тура второго дивизиона чемпионата Испании против «Андорры».

Встреча проходила в понедельник на Тенерифе. В конце второго тайма при счете 2:2 де Мигель столкнулся с вратарем «Андорры» Овоно и упал на газон. Голкипер ударил форварда коленом в грудь. Позже пострадавшего унесли с поля на носилках и на машине скорой помощи отправили в больницу. По данным СМИ, у де Мигеля произошла остановка сердечно‑дыхательной деятельности. Игрок некоторое время оставался без сознания. Во вторник пресс‑служба «Тенерифе» заявила, что состояние нападающего ухудшилось.

— Раздавленные горем, с комом в горле и не в силах поверить в произошедшее, «Тенерифе» сообщает о трагической смерти Хесуса де Мигеля, которая наступила во вторник в 8:00.

Не найти слов утешения, ничто не может облегчить эту переполняющую нас боль. Мы скорбим вместе с убитой горем семьей Хесуса, его близкими и всеми болельщиками «Тенерифе», которые сегодня оплакивают эту трагическую утрату.

Семья Хесуса де Мигеля благодарит всех, кто выразил поддержку, и от всего сердца просит с максимальным уважением отнестись к ее частной жизни в эти тяжелые дни, — говорится в заявлении «Тенерифе».

Де Мигелю было 30 лет. В текущем сезоне он провел шесть матчей за «Тенерифе», в которых не отметился результативными действиями.

Поделиться:
214

Актуально

Политика

ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю ...

Общество

Названа причина туманной погоды, наблюдаемой в Баку

Политика

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Мнение

Районы без дотаций. Что изменится за бюджетными цифрами

Спорт

Умер футболист «Тенерифе», перенесший остановку сердца во время матча

ФИФА откроет членам совета доступ к документам о плане продажи долей в чемпионате мира

Лига чемпионов УЕФА: IV тур стартует девятью матчами

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов взял золото турнира в Сербии

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс

Чемпионат мира FIFA U-15: сборная Азербайджана одержала крупную победу над Гибралтаром

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира FIFA U-15 в Баку

Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх

Последние новости

Названа причина туманной погоды, наблюдаемой в Баку

Сегодня, 13:28

Умер футболист «Тенерифе», перенесший остановку сердца во время матча

Сегодня, 13:05

Раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад в Шамкире

Сегодня, 12:55

Лейла Алиева встретилась с Геннадием Хазановым - ФОТО

Сегодня, 12:53

Армения и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны

Сегодня, 12:28

Главное управление по борьбе с киберпреступностью провело масштабную операцию совместно с полицией Украины - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:24

Сабина Алиева вновь избрана омбудсменом Азербайджана

Сегодня, 12:19

Армения отзовет иски к Азербайджану в международных инстанциях

Сегодня, 12:07

Районы без дотаций. Что изменится за бюджетными цифрами

Сегодня, 12:05

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 11:53

Польша стягивает спецподразделения полиции к границе с Россией

Сегодня, 11:50

Власти Ирана объяснили непубличность Моджтабы Хаменеи

Сегодня, 11:47

Дональд Трамп-младший: демократы хотят сделать Огайо штатом

Сегодня, 11:45

В Гяндже арестован налоговый инспектор, обвиняемый в получении взятки

Сегодня, 11:43

Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки

Сегодня, 11:38

Схожие трагедии в одной семье: в Огузе расследуют гибель замдиректора школы

Сегодня, 11:37

Ильхам Алиев поздравил президента Панамы с Днем независимости

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса - ФОТО

Сегодня, 11:28

ММ направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой по случаю Дня Победы

Сегодня, 11:25

Bloomberg: США попросят НАТО увеличить финансирование поставок оружия Украине

Сегодня, 11:17
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34