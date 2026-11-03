Умер футболист «Тенерифе», перенесший остановку сердца во время матча

Футбольный клуб «Тенерифе» сообщил о смерти нападающего Хесуса де Мигеля, который перенес остановку сердца во время матча 12‑го тура второго дивизиона чемпионата Испании против «Андорры».

Встреча проходила в понедельник на Тенерифе. В конце второго тайма при счете 2:2 де Мигель столкнулся с вратарем «Андорры» Овоно и упал на газон. Голкипер ударил форварда коленом в грудь. Позже пострадавшего унесли с поля на носилках и на машине скорой помощи отправили в больницу. По данным СМИ, у де Мигеля произошла остановка сердечно‑дыхательной деятельности. Игрок некоторое время оставался без сознания. Во вторник пресс‑служба «Тенерифе» заявила, что состояние нападающего ухудшилось.

— Раздавленные горем, с комом в горле и не в силах поверить в произошедшее, «Тенерифе» сообщает о трагической смерти Хесуса де Мигеля, которая наступила во вторник в 8:00.

Не найти слов утешения, ничто не может облегчить эту переполняющую нас боль. Мы скорбим вместе с убитой горем семьей Хесуса, его близкими и всеми болельщиками «Тенерифе», которые сегодня оплакивают эту трагическую утрату.

Семья Хесуса де Мигеля благодарит всех, кто выразил поддержку, и от всего сердца просит с максимальным уважением отнестись к ее частной жизни в эти тяжелые дни, — говорится в заявлении «Тенерифе».

Де Мигелю было 30 лет. В текущем сезоне он провел шесть матчей за «Тенерифе», в которых не отметился результативными действиями.