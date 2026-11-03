Арсен Агамалян: Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный - ФОТО

Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян поделился впечатлениями от поездки в Баку, назвав её незабываемой.

В своей публикации в социальных сетях он поблагодарил организаторов фестиваля Azerbaijan Dance Festival 2026, рассказал о встречах с близкими ему людьми и отметил гостеприимство азербайджанцев.

«До свидания, Баку! Спасибо AzDF! Это были дни, которые я запомню на всю жизнь», - написал Агамалян.

Он также выразил благодарность Ольге Краснянской и Эльдару Джафарову за приглашение, отметив их вкус, стремление к гостеприимству и внимание прежде всего к людям - судьям, участникам и зрителям.

«Я очень это ценю. Этот фестиваль - пример того, как два человека с разным менталитетом, из разных поколений могут договариваться и создавать чудо», - отметил он.

Отдельно Агамалян рассказал о знакомстве с народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой, которую назвал невероятной женщиной.

«Как будто богиня, сошедшая с Олимпа. Невозможно не влюбиться», - поделился он впечатлениями.

По словам танцора, его особенно впечатлили биография артистки, история её становления, беседы и общение с ней. Агамалян также с юмором упомянул, что Оксана сказала, что прекрасно его понимает.

«Уникальная женщина. Спасибо вам, Тарана!» — написал он.

Агамалян подчеркнул, что эта поездка стала для него особенной не только благодаря фестивалю. Он рассказал о встрече с соседями, с которыми играл в детстве, и посещении двора, где вырос.

По его словам, он отправился туда вместе с сестрой, никого заранее не предупредив. На встрече присутствовали люди, с которыми он был знаком в детстве. Хотя многих из тех, кто жил там в те годы, уже не осталось, спортсмену было интересно наблюдать за молодыми людьми, которые слушали воспоминания собравшихся.

«Я чувствовал себя безопасно, сидя там и общаясь на все темы - прошлого, настоящего», - отметил он.

Агамалян также поблагодарил всех, с кем встречался и общался во время поездки, в том числе людей, которые узнавали его на улице и подходили поздороваться.

Отдельные слова благодарности он адресовал сотрудникам гостиницы «Апшерон», где остановился. По словам спортсмена, он чувствовал их тёплое отношение.

«Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный, с невероятной историей, архитектурой», - написал Агамалян.

Он отметил, что ему рассказывали об истории города, о людях разных национальностей и вероисповеданий, которые отдавали Баку свою любовь и таланты, посвящали ему жизнь.

В завершение публикации Агамалян подчеркнул, что за время пребывания в Баку не встретил ни одного азербайджанца, который отнёсся бы к нему плохо.

Он призвал не доверять негативным комментариям в интернете, заявив, что, по его мнению, их оставляют «несчастные, злые люди», а на самом деле - боты.

«Потому что это всё неправда. В Библии написано: “Кто говорит ложь, погибнет”. В Коране: “Да будут прокляты лжецы!” Не надо испытывать терпение Бога. Всем мира», - заключил Агамалян.

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