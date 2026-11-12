Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу с Тайванем о воссоединении

Правительство КНР готово к диалогу с Тайванем о национальном воссоединении на базе принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года".

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866-1925).

"Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами [Тайваньского пролива] и национального воссоединения на основе приверженности принципу "одного Китая" и "Консенсусу 1992 года", - сказал он.

"Консенсус 1992 года" - это договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на Тайване в то время партии "Гоминьдан". Договоренность подразумевает признание того, что в мире существует только одно китайское государство. Однако каждая из сторон вправе трактовать его по-своему: для Пекина это КНР, основанная 1 октября 1949 года по итогам гражданской войны в Китае, а для Тайбэя - Китайская Республика, которая до 1949 года существовала на материке.

В апреле 1988 года КНР выдвинула курс на мирное объединение с Тайванем на основе принципа "одна страна, две системы". Он был предложен в 1979 году руководителем КНР Дэн Сяопином и подразумевает одновременно неотъемлемость Тайваня от территории КНР и право на высокую степень самоуправления в качестве особого административного района. Однако Тайвань не принял формулу КНР. В 1992 году стороны договорились о признании принципа "одного Китая", оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа (так называемый Консенсус 1992 года).

Источник: ТАСС