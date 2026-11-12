Си Цзиньпин: Пекин учтет интересы жителей Тайваня в случае воссоединения

Пекин в полной мере учтет реалии Тайваня, интересы и чувства его жителей в случае воссоединения.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866-1925).

"Мы обязательно в полной мере учтем реальную ситуацию на Тайване, в полной мере примем во внимание интересы и чувства тайваньских соотечественников [при воссоединении]. Но мы ни в коем случае не оставим никакого пространства для сепаратистской деятельности за независимость Тайваня в любых ее формах", - сказал он. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин придерживается курса на мирное воссоединение по формуле "одна страна, две системы".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

В апреле 1988 года КНР выдвинула курс на мирное объединение с Тайванем на основе принципа "одна страна, две системы". Он был предложен в 1979 году руководителем КНР Дэн Сяопином и подразумевает одновременно неотъемлемость Тайваня от территории КНР и право на высокую степень самоуправления в качестве особого административного района. Однако Тайвань не принял формулу КНР. В 1992 году стороны договорились о признании принципа "одного Китая", оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа (так называемый Консенсус 1992 года).

Источник: ТАСС