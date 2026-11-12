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В Нью-Йорке при обрушении трехэтажного здания погибли два человека

Редакция 1news08:35 - Сегодня
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В Нью-Йорке при обрушении трехэтажного здания погибли два человека

В результате обрушения трехэтажного здания в районе Флэтбуш в Бруклине, Нью-Йорк, погибли два человека, еще 17 пострадали.

Среди пострадавших семеро детей. Такие данные привела комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Лилиан Бонсиньоре на пресс-конференции, передает Reuters.

По ее словам, всего в результате происшествия пострадали 19 человек, включая одного пожарного, получившего легкие травмы. Из них 12 находятся в стабильном состоянии, четверо — в критическом. Глава пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито заявил, что поисково-спасательная операция и расчистка завалов могут занять несколько дней. По его словам, работы осложняются неустойчивостью конструкции и угрозой повторного обрушения соседнего здания.

Эспозито назвал ситуацию крайне нестабильной и отметил, что спасатели будут оставаться на месте до завершения обследования территории и проверки возможного присутствия других пострадавших под завалами.

Здание обрушилось днем 11 ноября в районе Флэтбуш. Вызов поступил в пожарную службу в 16:01 по местному времени. На место направили специализированные спасательные подразделения.

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