Зеленский: договорённости о прекращении огня достичь не удалось

Перемирие пока не ожидается, поскольку Россия не приняла предложение Украины о прекращении огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.

По его словам, Киев предложил прекратить удары по энергетической инфраструктуре и договориться о прекращении огня на море.

Однако российские представители заявили, что не уполномочены принимать подобные решения.

Зеленский отметил, что теперь эти вопросы необходимо обсудить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сделать это должны Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи с российским лидером в Кремле.